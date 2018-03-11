В Пекине из-за загрязнения воздуха введен "оранжевый" уровень тревоги

В Пекине ввели высокий – "оранжевый" — уровень тревоги из-за загрязнения воздуха. В городе запрещено запускать фейерверки, жарить на костре мясо и другие продукты, вывозить строительный мусор. Также необходимо приостановить строительные работы, а детям и людям с заболеваниями сердца и дыхательной системы желательно не покидать дома.

В бюро по защите окружающей среды заявили, что мера будет действовать как минимум до 14 марта. Ожидается, что как раз в это время в китайскую столицу придет холодный фронт, температура воздуха понизится и смог начнет рассеиваться.

Загрязнение воздуха – одна из главных проблем в Китае, напоминает телеканал "Россия 24". Основные источники опасных для здоровья частиц — автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия.