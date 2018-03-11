НЛО или не НЛО: американские пилоты не разобрались, на кого охотились

Американская аналитическая компания опубликовала видео, на котором истребители США перехватывают неопознанный объект, который похож на НЛО.

Рассекреченная запись сделана еще в 2015 году у восточного побережья Штатов на высоте семи с половиной километров. Объект с огромной скоростью передвигается над морем.

Из переговоров сбитых с толку пилотов ясно, что даже просто захватить цель в прицел им не удается. При этом летчики так и не смогли понять, что вообще такое они видят?

Как сообщает телеканал "Россия 24", Минобороны США выделили 22 миллиона долларов на программу исследования неопознанных летающих объектов.