Сборная Ирландии по регби досрочно стала чемпионом Кубка шести наций

Сборная Ирландии по регби досрочно оформила титул чемпиона в Кубке шести наций по регби. "Клеверные" за тур до завершения турнира одержали победу над командой Шотландии со счётом 28:8.



Однако их чемпионство стало возможным после того, как осечку допустил главный конкурент регбистов с Изумрудного острова – сборная Англии, которая в четвертом туре проводила свою встречу на "Стад де Франс" в Париже против команды Франции. Англичане уступили со счётом 16:22 и потеряли шансы на защиту трофея.



В заключительном туре "розы" в очном поединке встретятся с Ирландией, однако с турнирной точки зрения матч не будет иметь никакого значения – в активе ирландцев 19 очков, в то время как у занимающих второе место англичан – 10.



Однако Англия может лишить новых чемпионов "Большого шлема" – дополнительного трофея за победную серию во всех матчах текущего розыгрыша КШН. У Ирландии на данный момент четыре победы в четырех играх. Всего в турнире проводится пять матчей.