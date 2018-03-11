Рогозин: модернизация МиГ-31 шла параллельно с разработкой "Кинжала"

Модернизация истребителя МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Минувшей ночью Министерство обороны РФ опубликовало материалы пуска учебно-боевой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса. Пуск прошел успешно — ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе испытания были подтверждены тактико-технические характеристики комплекса "Кинжал" и временные показатели.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", — цитирует РИА Новости заявление Рогозина в Twitter.

Первая информация об испытаниях "Кинжала" была представлена во время Послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", — заявил Владимир Путин 1 марта этого года.

Президент отметил, что гиперзвуковая ракета "Кинжала" гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в 1970-х годах; предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на любых высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Изначально предназначался для перехвата крылатых ракет во всём диапазоне высот и скоростей, а также низколетящих спутников.