Фанаты "Вест Хэма" едва не сорвали матч английской премьер-лиги

Фанаты английского клуба "Вест Хэм" во время матча 30-го тура английской премьер-лиги против "Бернли" устроили массовые беспорядки. После того, как на 66-й минуте их клуб пропустил гол от соперника болельщики "молотобойцев", недовольные последними результатами команды, стали выбегать на поле, попутно нанося ущерб стадиону.

Один из фанатов успел повздорить с капитаном "Вест Хэма" Марком Ноблом, который повалил его и пинками стал выгонять с поля, сообщает Евроспорт.Ru. Еще один фанат по пути с трибуны на поле вырвал угловой флажок, направившись с ним в центр поля, а сразу несколько болельщиков напрямую направились к ложе, в которой находились владельцы клуба – Дэвид Салливан и Дэвид Голд. Именно к ним фанаты имеют больше всего претензий и уже неоднократно призывали их к отставке.

Работающим на стадионе стюардам удалось утихомирить фанатов и увезти их за пределы арены. Матч закончился разгромом "Вест Хэма" со счетом 0:3. По итогам 30 игр лондонцы с 30 очками занимают 16-ю строчку. Во второй по силе футбольный дивизион Англии вылетают команды, занявшие по итогам турнира с 18-й по 20-ю позиции.От зоны вылета их отделяет 3 очка. До конца чемпионата Англии "молотобойцам" осталось сыграть семь игр.