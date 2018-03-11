Китайские депутаты одобрили бессрочное руководство страной

Глава КНР получил законное право оставаться на своем посту без ограничения количества сроков. Поправку в конституцию одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей, передает телеканал "Россия 24". Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа.

Кроме того, в текст конституции внесено имя и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Также в конституцию внесли пункт о Госкомитете по надзору, который станет главным антикоррупционным органом страны.

Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.