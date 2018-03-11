Таксист-нарушитель сбил подростков на переходе в Новороссийске

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 9 марта, на улице Магистральной в Новороссийске.

По утверждениям очевидцев, водитель такси по какой-то причине не успел своевременно сбросить скорость и, чтобы не столкнуться с машинами, остановившимися для пропуска пешеходов перед "зеброй", выехал на полосу встречного движения.

В результате этот маневра он оказался на переходе, где сбил двух девушек-подростков.

Пострадавшие были госпитализированы, степень тяжести полученных ими травм не уточняется.