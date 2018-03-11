Рабочие "Самаранефтегаза" отравились парами углеводородов

Рабочие "Самаранефтегаза" в Самарской области отравились парами углеводородов. Погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил представитель областного СУСК РФ.

Инцидент произошел днем 10 марта на одном из предприятий компании "Самаранефтегаз" в поселке Мирный. По факту случившегося следователи начали проверку, передает РИА Новости.