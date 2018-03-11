Боксер Липинец после поражения получит второй шанс защитить титул IBF

Российский боксер Сергей Липинец после поражения в бое за титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) американцу Майки Гарсии вновь получит возможность сразится за чемпионский пояс. Известно, что это станет возможным после того, как сам Гарсия принял решение отказаться от титула. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

"Гарсия решил оставить пояс и будет драться с Хорхе Линаресом, — приводит слова Вайсфельда ТАСС. – Сергей же опять будет защищать титул IBF с первым номером рейтинга".

Напомним, что ранее Гарсия по итогам 12-ти раундов одержал победу над Липинцом единогласным решением судей, завоевав титул чемпиона мира по версии IBF. Эта победа стала для него 38-й. Для россиянина же это поражение стало первым в карьере.