Александр Рыбак снова представит Норвегию на "Евровидении"

Норвежский певец и композитор Александр Рыбак победил в финале национального отборочного тура и представит Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне с песней That's How You Write a Song. Отборочный тур завершился накануне вечером, передает РИА Новости. Рыбак уже представлял Норвегию на "Евровидении-2009" в Москве и победил с песней Fairytale ("Сказка").



По завершении финала нынешнего отборочного тура журналист норвежской NRK, которая транслировала конкурс, спросила певца, сможет ли он повторить успех в Лиссабоне. По словам Рыбака, ему будет сложно, но он приложит все усилия.

"Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только (ирландский певец) Джонни Логан, и у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною", — сказал Рыбак.

Александр Рыбак родился в Белоруссии 13 мая 1986 года, но вырос в Норвегии, куда переехал с родителями в пять лет. Международный музыкальный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне — в прошлом году в Киеве победил представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней "Любви хватит на двоих".