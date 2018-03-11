Собчак и Климкин нашли друг у друга "политическую шизофрению"

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который увидел в ее запросе на въезд в Крым "политическую шизофрению". Под своим фото в Instagram она написала, что хотела посетить полуостров как единственный российский политик, поддерживающий украинскую позицию по Крыму. Однако Киев запретил ей въезд на Украину. "У кого из нас шизофрения?" — обратилась Собчак к Климкину.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 11, 2018 в 12:06 PST

После отрицательного решения украинского посольства Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", поскольку бывала в Крыму в апреле 2014 года.