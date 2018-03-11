11 марта 201814:06
Собчак и Климкин нашли друг у друга "политическую шизофрению"Читайте нас в Telegram
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который увидел в ее запросе на въезд в Крым "политическую шизофрению". Под своим фото в Instagram она написала, что хотела посетить полуостров как единственный российский политик, поддерживающий украинскую позицию по Крыму. Однако Киев запретил ей въезд на Украину. "У кого из нас шизофрения?" — обратилась Собчак к Климкину.
После отрицательного решения украинского посольства Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", поскольку бывала в Крыму в апреле 2014 года.
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