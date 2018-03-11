Экс-футболист "Зенита" Кержаков возглавит сборную России

Бывший игрок питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков станет главным тренером юношеской сборной России по футболу. Известно, что экс-футболист возглавит российскую команду для игроков не старше 17 лет. Однако на данный момент сам Кержаков официально эту информация не подтвердил.

"Пока меня еще не стоит поздравлять с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России, – прокомментировал информацию Кержаков, которого цитирует Чемпионат.Com. – Конкретного решения еще нет".

Напомним, что футболист объявил о завершении спортивной карьеры в 2016 году. Последним его клубом был швейцарский "Цюрих". За "Зенит" игрок в общей сложности провел 12 лет.