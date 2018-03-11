Дисквалифицированная легкоатлетка Чичерова заявила о возможном завершении карьеры

Российская легкоатлетка Анна Чичерова заявила, что после отбытия текущей дисквалификации она, вероятнее всего, не возобновит свою спортивную карьеру. Срок бана завершается 30 июня 2018 года, но 35-летняя спортсменка не уверена, что возвращение будет оправдано.

"Вернусь ли я в спорт после 30-го июня? Скорее нет, чем да, – цитирует Чичерову ТАСС. – Отчасти все будет зависеть от того, предоставят ли мне возможность принимать участие в международных стартах. Однако ситуации бывают разные. Я двигаюсь, но выльется ли это в соревновательную деятельность пока никому не известно".

Напомним, что Анна Чичерова, как и ряд других легкоатлетов, ранее согласилась с примененными к ней санкциями после того, как перепроверка ее допинг-пробы выявила запрещенное вещество туринабол. За это ее лишили бронзовой медали Олимпийских игр-2008, которые проводились в Пекине. Спортсменка подавала апелляцию на это решение, но доказать свою правоту не смогла.