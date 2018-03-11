Отравление Скрипаля может закончиться санкционным списком

Великобритания использует санкции против государства, причастного к отравлению бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как рассказал BBC министр финансов Филип Хаммонд, Лондон отреагирует на итоги расследования "надлежащим образом".

В то же время, министр считает, что расследование должно идти согласно установленному порядку, пишет ТАСС. В пятницу вечером британец Джейми Найт попытался прорваться к охраняемому месту отравления Скрипалей в Солсбери у торгового центра Maltings. Полиции и охране удалось быстро задержать нападавшего. В понедельник Найт предстанет перед судом по обвинению в нападении на полицейского, преступном нанесении вреда и расистским выходкам. Полицейские пообещали впредь так же жестко реагировать на подобные нарушения.

Министр Хаммонд рассказал о позиции британского правительства в отношении новых антироссийских санкций. Англия готовит список российских должностных лиц, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека. Список из 49 фамилий представит собой британскую версию американского акта Магнитского.

Ограничительные меры готовились уже некоторое время, а события в Солсбери лишь ускорили этот процесс.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом.