Путин рассказал, как ему сломали нос и обстреляли вертолет

Владимир Путин рассказал, что в детстве хулиганил, и его не брали в пионеры. Приняли позже, когда "стал заниматься борьбой, самбо, дзюдо, начал постепенно меняться, лучше учиться", сказал президент в интервью в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин".

Первым видом спорта, которым он занялся, был бокс. По словам президента, в зале ему сломали нос, и пока он заживал, решил переориентироваться на борьбу. Однако родители не поддерживали его занятия спортом, а думали о музыкальном образовании, и даже подарили сыну баян. Родителей российский лидер вспоминает с особой теплотой.

"Я ни разу от отца не слышал, чтобы он при мне выругался матом. Никогда", — сказал Путин.

Он рассказал и об опасных ситуациях, в которые попадал. В начале двухтысячных годов вертолет президента был обстрелян боевиками во время посещения им места гибели псковских десантников в Чечне.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — поделился Путин.

В свою очередь нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин, который был тогда с Путиным, рассказал, что после этого глава государства распорядился подготовить резервный вариант маршрута на машинах. По его словам, дороги были заминированы, и на обратном пути сработал фугас. Жертв тогда удалось избежать, поэтому об инциденте не стали рассказывать.