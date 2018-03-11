Спасенные жители Восточной Гуты рассказали о бесчинствах боевиков

В ночь на воскресенье состоялся первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты. Операция проходила через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон и сирийской армии.

Как сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин, из населенного пункта Мисраба выведены 52 мирных жителя, из них 26 – дети. Сейчас все они находятся в населенном пункте Адра, в течение двух суток им окажут всю необходимую помощь.

Выражая благодарность военным, мирные жители рассказывают, что при боевиках они жили в постоянном страхе и в тяжелейших условиях – террористы взвинтили цены на продовольствие, а за малейшую провинность можно было просто лишиться головы.