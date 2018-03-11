Енот едва не отобрал лыжи у мужчины в Рязанской области. Видео

Мужчина запечатлел на видео необычную встречу, произошедшую на лесной дороге неподалеку от села Подсвятье в Клепиковском районе Рязанской области.

Автор ролика повстречался с енотом, проявившим к нему живой интерес. Для начала животное укусило человека за ногу, после чего переключилось на лыжи.

Мужчина попытался найти контакт с лесным обитателем при помощи хлеба и колбасы, однако енот не проявил к угощению особого интереса и продолжил уничтожать спортивный инвентарь.

В итоге пути "оператор " отогнал енота и отправился своей дорогой.