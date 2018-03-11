Президент сообщил подробности трагедии "Курска"

Катастрофа подводной лодки "Курск" в 2000 году стала одним из проявлений общего плачевного состояния российских вооруженных сил в тот период. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном на странице руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках".

"Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет, — сказал президент. — Но трагедия колоссальная, столько людей погибло".

Путин напомнил про огромные сложности, возникшие в стране после развала Советского Союза — это, конечно, не обошло стороной и положение дел в армии. Трагедия "Курска", по его словам, тоже была проявлением общего состояния вооруженных сил.

В дни трагедии "Курска" он только приступил к исполнению обязанностей президента после выборов, напомнил Путин: по его словам, он "даже не знал, что там проводятся серьезные учения".

"Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было не понятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост", — рассказал глава государства.

Путин также вспомнил, как после катастрофы приехал в гарнизонный дом офицеров в поселке Видяево "поддержать людей, заверить их в том, что мы сделаем все, чтобы лодку поднять".

Катастрофа подводного крейсера "Курск" произошла 12 августа 2000 года. Подлодка затонула в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров, погибли все 118 членов экипажа. Согласно выводам правительственной комиссии, причиной катастрофы был взрыв торпеды в носовом отсеке "Курска", пожар и детонация боезапасов.