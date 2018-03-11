Путин не стал говорить о покушениях, но поведал о "пьяной выходке" в самолете

Президент не стал отвечать на вопрос о готовившихся на него покушениях. "Вы думаете, об этом надо говорить?" — заявил он в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин".

Однако глава государства рассказал об инциденте перед открытием сочинской Олимпиады, который был воспринят им и спецслужбами как угроза теракта, а оказался "пьяной выходкой" пассажира самолета.

"Где-то в середине пути адъютант мне передал телефон, звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр, — сказал Путин. — И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи".

Тогда в воздух были подняты истребители для сопровождения опасного лайнера. Самолет с бомбой могли уничтожить в воздухе. Однако через некоторое время Путину, вновь доложили, что имела место "пьяная выходка" одного из пассажиров, а самолет изменил курс и летит в Турцию.