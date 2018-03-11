Россия не возродила армию, а создала заново

Вооруженные силы России не просто возродились, а создана новая армия, появились совершенно новые подразделения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С 2013 года ВКС получают по 200 летательных аппаратов ежегодно", — рассказал глава государства в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин". Таких формирований раньше в составе Вооруженных сил не было, и они себя блестяще зарекомендовали в Сирии, добавил президент.

Путин заявил также, что Россия намерена развивать мощный ледокольный флот в Арктическом регионе. Он заменил, что ни у одной страны мира атомного ледокольного флота нет. "В Советском Союзе он был, в России есть, и у нас есть планы развития, причем мощного ледокольного флота нового поколения", — сказал Путин.

В том же фильме есть интервью министра обороны России Сергея Шойгу. Он, в частности, рассказал, что во время боевых действий в Сирии российские военные опробовали 210 образцов оружия, "проверили вместе с сирийцами на поле боя".

Оружие было опробовано, военнослужащие внесли свои замечания и предложения. "Это все, естественно, я уверен, в будущем, сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше, а с другой стороны, оно, конечно будет более эффективным", — подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью в том же фильме пояснил, что испытания оружия в реальных условиях — это совершенно иное дело, нежели апробация его на полигоне. "Большинство наших конструкторов, наших инженеров были в Сирии и дорабатывали прямо на ходу то оружие, которое мы поставляли в Сирию. И я могу вам сказать, что сегодня многое вооружение у нас намного лучше, чем в Европе и в Америке", — сказал Чемезов.