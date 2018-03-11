Норвежка Бьерген завоевала золото в масс-старте Кубка мира, Нечаевская – 21-я

В норвежском Холменколлене состоялась очередная женская гонка Кубка мира по лыжам. В масс-старте свободным стилем победу одержала норвежская спортсменка Марит Бьерген, которая преодолела дистанцию в 30 километров за 1 час 18 минут 12,4 секунды.

На финишной прямой норвежка оказалась быстрее американской соперницы Джессики Диггинс и своей соотечественницы Рагнхильд Хаги, с которыми и разыграла места на пьедестале. Американка отстала на 3,6 секунды и стала второй, в то время как Хага финишировала третьей (+4,3).

Среди россиянок лучшей стала Анна Нечаевская, которая пришла к финишу спустя 3 минуты 22,8 секунды. Эти показатели позволили занять ей 21 –ю строчку. Мария Истомина заняла 22-е место (+3.24,2), Алиса Жамбалова – 30-й (+4.17,1), а Лилия Дуркина расположилась на 41-й позиции (+7.27,7).