"Самое сложное, что можно представить": Шредер не хотел бы быть на месте Путина

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что не хотел бы быть президентом России, это самое сложное, что можно представить в политике. Вообще есть две должности, которые он никогда бы не хотел занимать — это место папы Римского и президента России.

И Шредер не будет пересматривать свое отношение к президенту России Владимиру Путину, несмотря на критику, потому что это дружба, отношения, которые он менять не хочет.

Об этом Шредер рассказал в новом фильме Андрея Кондрашова «Путин» о личной жизни президента.

Ранее Шредер упоминал, что без сотрудничества с Россией невозможна стабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.