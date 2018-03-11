Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ

Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГЧитайте нас в Telegram
Автор: Дмитрий Киселев
Во вторник, 6 марта, на авиабазе Хмеймим потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту было 39 человек, из них 27 офицеров. Все погибли. Минобороны России уже сообщило, что огневого воздействия на самолет не было. Следствие продолжается. Родным и близким погибших Президент России выразил глубокие соболезнования.
Вообще, Ан-26 — надежная "рабочая лошадка". Трудится по всему земному шару. Доставляет грузы в горячие точки, перевозит военных и наших коллег-журналистов. Мы присоединяемся к соболезнованиям и скорбим о погибших вместе с их близкими и родными.
Тем временем, в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — продолжается наземная операция сирийской армии при поддержке российских ВКС по уничтожению крупной группировки террористов. По решению Совбеза ООН на территории Восточной Гуты действует 30-дневное перемирие. По нему каждый день с 9 до 14 часов объявляется режим прекращения огня. Боевики, по-прежнему, яростно сопротивляются и не выпускают мирных жителей. Но есть и успехи.
На этой неделе удалось, наконец, доставить в Восточную Гуту первый гуманитарный груз — 247 тонн: продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Еще один сигнал, что положение боевиков в Восточной Гуте совсем плохо, пришел в четверг. Тринадцать членов незаконных вооруженных формирований покинули зону боевых действий по гуманитарному коридору.
Автор: Антон Степаненко
Махмуд Абед смотрит через амбразуру на позиции боевиков. Смотрит на свой город и свой дом. На Дууму. Этот город находится в северо-западной части Восточной Гуты, и Махмуд воюет за то, чтобы его семья вернулась домой.
"Из-за боевиков мы стали беженцами. Нет ничего странного в моем желании жить там, где я родился. Поэтому можно сказать, что у меня с экстремистами личные счеты", — говорит военнослужащий ВС Сирии Махмуд Абед.
Его подразделение держит позиции на северной окраине Дуумы. Линия фронта здесь проходит ровно по трассе Дамаск-Хомс-Алеппо. Ближайшие к трассе постройки на той стороне — позиции боевиков, а за ними сама Дуума. До войны там жило больше 100 тысяч человек. Сколько сейчас, никто не знает. Гражданских боевики не выпускают. Из-за спин мирных жителей им безопаснее воевать с правительственными войсками.
"У меня чуть не треть отряда состоит из ребят Восточной Гуты. Махмуд из Дуумы, есть парни из Хорасты, из Джобра. И воюют отлично, рвутся в бой", — говорит командир отряда ВС Сирии Абуль Фоз.
Смена на постах по 4 часа. Перерыв на отдых и снова на дежурство. Махмуд вернулся, а его сосед из Хорасты Хусейн готовится. Кубрики отделений в квартирах недостроенного, да еще и обстрелянного и горевшего дома.
"Вот так мы живем, а что, нормально. Тепло, светло. Вот продукты, из которых сами себе готовим, когда, конечно, нет операций. Здесь капуста, фасоль, консервы, чай. Жить можно", — говорит Хусейн.
Пока на этом участке фронта относительно тихо. Войска локальными боями просто сковывают группировки боевиков, не давая им возможности перебросить подкрепления туда, где наступает сирийская армия. Например, в южный сектор Восточной Гуты.
Городок Афтрисс. Операция по очистке еще продолжается. Бой идет уже на окраине. Экстремистов практически выбили. И сейчас тех, кто упирается, добивают или стараются отбросить подальше. Здесь работает батальон республиканской гвардии усиленный танками. На этих кадрах хорошо видно, на какой дистанции происходит огневой контакт. Снаряд за снарядом пока дот не будет подавлен. А боевики пытаются отбиваться. Это хорошо слышно и видно по реакции танкиста.
Отстрелявшись, танки отходят в тыл, пополнить боекомплект. Расход здесь большой. Патронов и снарядов не жалеют. И вперед уже двигается пехота при поддержке БМП. Но не проходит и получаса, к переднему краю вызывают армейскую скорую. Вывезти оттуда раненого получается только под прикрытием брони.
А боевики даже пытаются контратаковать. Заминированный пикап должен взорваться на армейских позициях, и после сразу же атака пехоты. На этих кадрах, снятых военными утром, видно, как пикап, остановленный пулеметом, добивают из РПГ.
"Вы бы видели, какие они ловушки и завалы устраивают для танков. Заминированные проходы, земляные насыпи, танк на них въезжает, а они бьют по днищу из РПГ. Я не говорю о минах", — рассказывает танкист.
Пока батальон работает, Кейс и Салим отдыхают. В начале операции они вскрывали оборону боевиков для штурмовых отрядов. Вдвоем. Ноу-хау сирийской компании — боевой бульдозер.
"Не знаю, кому из нас двоих лучше. Я за рычагами и под броней, но не вижу ничего. А Кейс рядом, но снаружи. Ведь он управляет мной по рации. Куда ехать, что пробивать", — говорит Салим.
Если считать по ранениям, то у них ничья: по три у каждого.
За несколько дней работы коридора не вышел ни один человек. Сюда даже приезжали автобусы чтобы эвакуировать людей, но попали под обстрел.
"Сами посмотрите, всего каких-то 100 метров, даже меньше, людям пройти, и они в безопасности. Мы готовы принимать, но боевики отсекают их еще на подступах. И бьют минометами по коридору", — говорит военный.
Личное наблюдение: если в 2013 — 2014 году сирийские военные казались угрюмыми или растерянными, то сейчас даже на передовой, даже под обстрелом, они улыбаются, они уверены в себе и эта разница чувствуется. Они поверили в свою способность победить, и их наступательный порыв боевикам вряд ли удастся сбить. Так что, Махмуду Абеду осталось недолго смотреть на свой дом в Дууме через амбразуру.
Ранее по теме
-
Россия требует, чтобы "Фейлак ар-Рахман" порвала с "Джебхат ан-Нусрой"4 часа назад
-
Спасенные жители Восточной Гуты рассказали о бесчинствах боевиков6 часов назад
-
Сирийские боевики хотят применить химическое оружие в Восточной Гуте22 часа назад
-
Обстрелы Восточной Гуты: один мирный житель погиб, девять ранены23 часа назад
-
Сирия: молодые террористы сдаются властям1 сутки назад
-
Сирия: у боевиков нашли 24 тонны химикатов, но Запад это игнорирует1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал, что не сможет простить
- "Кинжал" поразил цель
- ФСБ уничтожила террористов в Саратовской области
- Опрос: россияне поддерживают действующего президента
- Отравление Скрипаля может закончиться санкциями
Самое читаемое
-
Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Путин прокомментировал фото, где он скачет на медведе
- Полиция обнародовала видео расстрела посетителей магазина
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
- 52 отрубленные кисти рук и бахилы в мешке: криминала нет
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Жертвы долевых рейдеров объединились против столичного нотариуса
- Собянин: за месяц в Москве убрали втрое больше снега, чем за прошлую зиму
- Схему обмана из салонов красоты теперь используют в частных медцентрах
- Водители-агрессоры: кто они, и почему наказание их не пугает?
- Стирая историю: на Покровке закрыта старейшая в столице булочная
- Поэма, где картины заменяют главы: Василий Верещагин в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"