Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 марта 201821:40

Трамп решил сделать Америку великой за счет союзников

Читайте нас в Telegram

Автор: Дмитрий Киселёв

Тема из свежего интервью Путина блондинке Меган Келли из американской телекомпании NBC. Та все пыталась мучить президента России темой вмешательства в американские выборы, но в ответ получила такую откровенность, на какую и сама не рассчитывала.

"Вот мы дискутируем с нашими американскими друзьями и партнерами, причем, с представителями государства. Мы им говорим, вы-то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь. Вы представляете, они даже этого не отрицают. Они нам сказали: да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию, а вы — нет, вы не можете. Вы считатете, это цивилизованная, современная постановка вопроса в международных делах?"

Такое Меган Келли переварить было сложно. Или, как она подумала, ее американским зрителям было бы сложно переварить. По крайней мере, про то, что Америке можно все, а другим, почему-то, нет, Меган Келли на NBC почему-то отрезала. Или кто-то на NBC отрезал и без Меган Келли.

Так или иначе, говоря с президентом России, Меган Келли сама тут же стала вмешиваться в наши дела. Не удержалась. В нарушение жанра стала бесцеремонно раздавать советы Путину. Например, что он должен помиловать Навального: "Могли бы его помиловать, чтобы он стал достойным оппонентом? Навальный как раз такой человек. Он достаточно популярен здесь, в России".

Ну, строго говоря, это не интервью, а полемика. Интервью — это поставленные вопросы и ответы на них, а Меган Келли позволяет себе бестактно советовать и выдвигать ложные утверждения. Мол, Навальный, достойный оппонент. И Навальный популярен в России. Социологам точно известно, что это не так. Даже если бы отсутствие коррупционно-уголовного прошлого позволило Навальному принять участие в президентской гонке, его рейтинг был бы где-то в самой нижней части списка, типа как у Собчак, которая по американским меркам тоже очень достойна и популярна здесь, в России.

Конечно же Меган Келли даже и не чувствует, как выглядит со стороны здесь, в России. Она прямо-таки излучает эту извечную англо-саксонскую уверенность в собственной непогрешимости, в том, что исполняет колонизующую миссию по отношению к упертым аборигенам. И без таких, как Меган Келли, мы тут никак не поймем, кто у нас популярный, и кто у нас достойный.

Впрочем, ничего личного. Просто Меган — часть той системы, которая по всему миру вмешивается в выборы, да еще подбирает всем политиков на свой вкус, как бы популярных и как бы достойных. Вот для Грузии Саакашвили так подобрали, для Украины по тем же меркам тоже сильный кадровый состав. Только народ почему-то на таких "достойных" и "популярных" не клюет.

Путин, впрочем, полемизировать в ходе интервью не собирался и, сохранив чистоту жанра, просто ответил на вопрос.

 - Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает.

 - Почему вы этого не сделали?

 - Если он этого заслуживает. Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определенных политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть, и что мне в принципе нравится, это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле. Это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям. А нам нужно созидание".

Меган Келли на этом не остановилась, но была довольно однообразна. А Путин отвечал ей, я бы сказал, по-человечески щедро.

А что у них там, в самой Америке на этой неделе?

Автор: Валентин Богданов

Начальник Управления национальный безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, который доставил Трампу устное послание Ким Чен Ына с предложением встретится, еще не успел уйти с лужайки Белого дома, а в Вашингтоне уже объявили произошедшее исключительно своей победой. И принялись ее "усыновлять". Дошла очередь и до госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Суть политики Госдепа, как известно, сводилась к все новым порциям санкций. И в чем, собственно, успех, если Пхеньян ни о каком отказе о ядерных вооружений не объявил и вряд ли это вообще сделает? При этом на никакие встречные шаги США идти не думают. А ведь на отказ от беспокоящих учений у своих границ в КНДР как раз и рассчитывают.

Ни дата, ни место встречи тех, кто еще недавно называл друг друга "маленьким ракетным человеком" и "старым психом-маразматиком", не определены. Известно лишь, что она должна состояться до мая. Если за это время не вспомнят прежние обиды, у Трампа, конечно, появится шанс вписать свое имя в историю (не один действующий президент США не беседовал с глазу на глаз с лидерами КНДР), но результаты личного зачета — совсем не то, чего ждет мир от этих переговоров. Сейчас не ясно, кто эти переговоры вообще может подготовить.

Впрочем, если прислушиваться к The New York Times, то встреча с Ким Чен Ыном для Трампа не более чем "захватывающая азартная игра". Но даже если это действительно так, то главное тут не заиграться, как произошло с Россией. Так считает группа сенаторов, составивших обращение к госсекретарю Тиллерсону с просьбой наконец-то начать диалог с Москвой.

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют ситуацию, если будут развернуты", — говорится в документе.

Осознавших всю серьезность ситуации пока четверо. Под письмом — имена демократов Джеффа Меркли, Дайэнн Файнстайн, Эдварда Марки и независимого сенатора Берни Сандерса. Но это как раз тот случай, когда не в количестве дело. Дипломатический опыт Генри Киссинджера, перевешивает, пожалуй, весь совокупный опыт в международных делах всех членов обеих палат американского Конгресса, но и бывший госсекретарь уверен: дальше откладывать диалог нельзя.

"На мой взгляд, отношения между Россией и Америкой всегда влияли на мир во всем мире. Мы должны исходить именно из этого. Сейчас мы должны сконцентрироваться на том, чтобы снять препятствия и избежать ситуации постоянного конфликта. Это может быть темой на ближайшие годы. Крайне важно понимать, что налаживание отношений не является уступкой друг другу. Мы должны сделать это ради мира во всем мире", — уверен Киссенджер.

Но на уступки Трамп не собирается идти даже с ближайшим союзникам. С Евросоюзом Вашингтон затевает торговую войну. Трамп обложил пошлинами импорт алюминия — на 10% — и стали — на 25%.

Рукоплескали Трампу, приглашенные в Белый дом рабочие из Кентукки, чьи оставшиеся дома земляки из округа Бурбон, вряд ли обрадовались ответным угрозам из Европы повысить пошлины на ввоз популярного сорта местного виски. И это был не единственный конфуз.

"В 80-е годы мой отец из-за хлынувшего импорта в Америку потерял работу. Когда это происходит с человеком, у которого 6 детей, это катастрофа. Никогда не забуду глаза отца в тот момент. Теперь с людьми, которых я представляю, такого не случится", — сказал президент профсоюза сталелитейщиков США.

"Ваш отец сейчас смотрит на вас с небес и очень гордится вами", — добавил Трамп. "Да он жив еще!" - ответил рабочий. "Жив? Ну, тогда еще сильнее гордится", — выкрутился американский президент.

Не гордится Трампом его главный экономический советник Гэри Кон. В знак протеста влиятельный банкир и автор налоговой реформы нынешней администрации объявляет о своей отставке, становясь уже 35-м членом трамповской команды, покинувшим ее за год с небольшим. В торговых войнах не бывает выигравших, предупреждают президента и сенаторы, однопартийцы и оппоненты.

Из новых жестких правил, правда, будут исключения. Пока идут переговоры по новому торговому соглашению, повышение пошлин не коснется Канады и Мексики. Уладить вопрос собираются и с Австралией. Всем остальным же предложено поторговаться. Скидки импортные товары дадут только тем, кто пустит американские к себе на рынок и будет исправно платить по счетам за членство в НАТО. То есть Китай и в самом деле в стороне, а удар нацелен на таких главных американских союзников, как Британия, Германия, Южная Корея, Япония.

"У нас есть некоторое беспокойство за состояние международных отношений. Если вы вводите пошлины против союзников, то возникает вопрос: кто тогда враг?" — сказал Марио Драги, глава Европейского Центробанка.

Но в мире бизнесмена Трампа таких категорий, возможно, не существует вовсе. Его задача сделать Америку снова великой не предполагает снисхождения к конкурентам, которыми президент США считает всех подряд, теперь, по сути, налагая экономические санкции уже и на Европу. Старому Свету на них так или иначе придется отвечать.

Помимо бурбона пошлинами собираются ударить по мотоциклам Harley-Davidson. Возможно, дойдет дело и до американского сжиженного газа, и до продукции ВПК. И в этих новых обстоятельствах реплика канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что все это — идиотская затея, звучит как-то весомее и честнее, чем апелляция Эммануэля Макрона к ВТО. Всемирная торговая организация для Трампа — пустой звук.

"Действовать против международных торговых принципов — это экономический национализм, а такие меры никогда не бывают правильными. Считаю, что для ЕС важно реагировать в рамках ВТО, а также быстро и пропорционально», — заявил Макрон.

Войну торговую закончить так же непросто, как и информационную. Отголоски предвыборного секс-скандала — опять в заголовках. Вновь напомнила о себе порноактриса Сторми Дэниэлс, у которой двенадцать лет назад с Трапом якобы была связь. Звезда фильмов для взрослых подала на президента США в суд на основании того, что в договоре о ее молчании (за него Дэниэлс получила от адвокатов 130 тысяч долларов) нет подписи самого Трампа. Решение, правда, пока не принято, и Сторми молчит как рыба.

Добраться до Трампа пытаются не только через его бывших женщин, но и через экс-главу его избирательного штаба Пола Манафорта. Впрочем, перед присяжными в федеральном суде Вирджинии он вновь заявил о своей невиновности. Манафорту предъявили новые обвинения в отмывании более чем 30 миллионов долларов, полученных за работу на Украине. Здание суда политтехнолог покинул с электронным браслетом. Похожая на украинскую реальность встретила его на выходе.

Этого, в общем-то, бессильного в свое злобе протестующего напоминают и те, кто все еще ждет откровений от спецпрокурора Мюллера. Очередной сигнал о том, что с затянувшейся охотой на ведьм пора завязывать, подают трамповские адвокаты. Глава Белого дома готов пообщаться с Мюллером лично, если тот наконец-то назовет сроки окончания хотя бы той части расследования, которая касается лично президента США.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:18

В Киеве подожгли православный храм Московского патриархата

20:43

Трехлетняя девочка погибла в полынье на Рыкше

20:24

На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

19:37

В Вильнюсе прошел марш под лозунгом "Литва - для литовцев"

18:40

В Иране разбился турецкий самолет

16:42

Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

16:18

Под Новосибирском разбился самодельный самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президента

"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президента

43 минуты назад
На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

1 час назад
Трамп решил сделать Америку великой за счет союзников

Трамп решил сделать Америку великой за счет союзников

48 минут назад
На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

23 минуты назад
Совершенное оружие: "Кинжал" быстр и практически невидим

Совершенное оружие: "Кинжал" быстр и практически невидим

58 минут назад
Путин - о "таблетках силы", "Армате" и пиве

Путин - о "таблетках силы", "Армате" и пиве

4 часа назад
Власти решили еще "прикрутить" украинцам газ

Власти решили еще "прикрутить" украинцам газ

3 часа назад
Появилось видео с матерящимся со сцены Ефремовым

Появилось видео с матерящимся со сцены Ефремовым

4 часа назад
Хворостовский посмертно получил премию BraVo

Хворостовский посмертно получил премию BraVo

1 час назад
Поправки в Конституцию: Си сможет оставаться у власти пожизненно

Поправки в Конституцию: Си сможет оставаться у власти пожизненно

28 минут назад
Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ

Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ

1 час назад
Трехлетняя девочка погибла в полынье на Рыкше

Трехлетняя девочка погибла в полынье на Рыкше

1 час назад
Белые глаза, пена во рту: подробности отравления Скрипалей

Белые глаза, пена во рту: подробности отравления Скрипалей

1 час назад
ЦСКА не смог вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

ЦСКА не смог вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

36 минут назад
Массимо Каррера: матч со "СКА-Хабаровск" напомнил встречу первого круга

Массимо Каррера: матч со "СКА-Хабаровск" напомнил встречу первого круга

20 минут назад
Вашингтон придумает, чем ответить на "Кинжалы" Москвы

Вашингтон придумает, чем ответить на "Кинжалы" Москвы

1 час назад
Умер актер Дмитрий Дорлиак-младший

Умер актер Дмитрий Дорлиак-младший

2 часа назад
Давление будет повышаться: США решили говорить с КНДР с позиции "невероятной силы"

Давление будет повышаться: США решили говорить с КНДР с позиции "невероятной силы"

2 часа назад
Еще один защитник сборной России получил травму

Еще один защитник сборной России получил травму

2 часа назад
Российские синхронисты добились победы на этапе Мировой серии

Российские синхронисты добились победы на этапе Мировой серии

3 часа назад
Слабунову отпустили из полиции без протокола

Слабунову отпустили из полиции без протокола

3 часа назад
Сторонники Саакашвили пришли к Авакову с призывом казнить "мафию Порошенко"

Сторонники Саакашвили пришли к Авакову с призывом казнить "мафию Порошенко"

3 часа назад
Футбольный ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в чемпионате России

Футбольный ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в чемпионате России

3 часа назад
Россия требует, чтобы "Фейлак ар-Рахман" порвала с "Джебхат ан-Нусрой"

Россия требует, чтобы "Фейлак ар-Рахман" порвала с "Джебхат ан-Нусрой"

3 часа назад
Путина назвали человеком слова, не совершающим ошибок

Путина назвали человеком слова, не совершающим ошибок

4 часа назад
Манчини: "Зенит" не в кризисе, мне просто не купили забивающих футболистов

Манчини: "Зенит" не в кризисе, мне просто не купили забивающих футболистов

4 часа назад
Лазер защитит россиян от врагов и болезней

Лазер защитит россиян от врагов и болезней

4 часа назад
Келли вела себя агрессивно, но "перемудрить" Путина не смогла

Келли вела себя агрессивно, но "перемудрить" Путина не смогла

4 часа назад
RQ-4B снова подлетел к России

RQ-4B снова подлетел к России

4 часа назад
Фуркад подарил российскому ребенку свою медаль после этапа Кубка мира

Фуркад подарил российскому ребенку свою медаль после этапа Кубка мира

5 часов назад
Смертельное ДТП с автобусом в Сочи попало в объектив камеры наблюдения

Смертельное ДТП с автобусом в Сочи попало в объектив камеры наблюдения

5 часов назад
Фигуристка Трусова поставила мировой рекорд на соревнованиях в Софии

Фигуристка Трусова поставила мировой рекорд на соревнованиях в Софии

5 часов назад
Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

5 часов назад
Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту

Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту

5 часов назад
ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс

ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс

5 часов назад
Тела, пистолеты, взрывчатка: опубликовано видео с места ликвидации террористов под Саратовом

Тела, пистолеты, взрывчатка: опубликовано видео с места ликвидации террористов под Саратовом

5 часов назад
Не как в США в 2008 г.: грозит ли рынку жилья "ипотечный пузырь"

Не как в США в 2008 г.: грозит ли рынку жилья "ипотечный пузырь"

5 часов назад
Под Новосибирском разбился самодельный самолет

Под Новосибирском разбился самодельный самолет

5 часов назад
Чувство локтя: Путин не любит поддавки и всех уважает

Чувство локтя: Путин не любит поддавки и всех уважает

6 часов назад
Боно извинился за издевательства в его благотворительной компании

Боно извинился за издевательства в его благотворительной компании

6 часов назад
Антон Шипулин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Антон Шипулин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

6 часов назад
Путин не стал говорить о покушениях, но поведал о "пьяной выходке" в самолете

Путин не стал говорить о покушениях, но поведал о "пьяной выходке" в самолете

6 часов назад
Президент сообщил подробности трагедии "Курска"

Президент сообщил подробности трагедии "Курска"

6 часов назад
Монахиня, которая судилась с поп-певицей из-за монастыря, умерла в зале суда

Монахиня, которая судилась с поп-певицей из-за монастыря, умерла в зале суда

7 часов назад
Путин рассказал, как ему сломали нос и обстреляли вертолет

Путин рассказал, как ему сломали нос и обстреляли вертолет

7 часов назад
Отравление Скрипаля может закончиться санкционным списком

Отравление Скрипаля может закончиться санкционным списком

7 часов назад
Путин: предательство прощать нельзя, а со мной лучше не спорить

Путин: предательство прощать нельзя, а со мной лучше не спорить

7 часов назад
Указали на его место: посол Украины надоел немецким властям

Указали на его место: посол Украины надоел немецким властям

7 часов назад
Собчак и Климкин нашли друг у друга "политическую шизофрению"

Собчак и Климкин нашли друг у друга "политическую шизофрению"

8 часов назад
Экс-футболист "Зенита" Кержаков возглавит сборную России

Экс-футболист "Зенита" Кержаков возглавит сборную России

8 часов назад
Лучшие девушки автосалона в Женеве

Лучшие девушки автосалона в Женеве

08.03.2018 00:01
BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове

BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове

07.03.2018 13:13
Симулятор майнинга поможет разобраться в криптовалютах без риска

Симулятор майнинга поможет разобраться в криптовалютах без риска

6 часов назад
Ученые научились чинить сердце после инфаркта

Ученые научились чинить сердце после инфаркта

11 часов назад
Жутко реалистично: художники нарисовали мультгероев из плоти и крови

Жутко реалистично: художники нарисовали мультгероев из плоти и крови

10.03.2018 13:49