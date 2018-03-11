Трамп решил сделать Америку великой за счет союзников

Автор: Дмитрий Киселёв

Тема из свежего интервью Путина блондинке Меган Келли из американской телекомпании NBC. Та все пыталась мучить президента России темой вмешательства в американские выборы, но в ответ получила такую откровенность, на какую и сама не рассчитывала.

"Вот мы дискутируем с нашими американскими друзьями и партнерами, причем, с представителями государства. Мы им говорим, вы-то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь. Вы представляете, они даже этого не отрицают. Они нам сказали: да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию, а вы — нет, вы не можете. Вы считатете, это цивилизованная, современная постановка вопроса в международных делах?"

Такое Меган Келли переварить было сложно. Или, как она подумала, ее американским зрителям было бы сложно переварить. По крайней мере, про то, что Америке можно все, а другим, почему-то, нет, Меган Келли на NBC почему-то отрезала. Или кто-то на NBC отрезал и без Меган Келли.

Так или иначе, говоря с президентом России, Меган Келли сама тут же стала вмешиваться в наши дела. Не удержалась. В нарушение жанра стала бесцеремонно раздавать советы Путину. Например, что он должен помиловать Навального: "Могли бы его помиловать, чтобы он стал достойным оппонентом? Навальный как раз такой человек. Он достаточно популярен здесь, в России".

Ну, строго говоря, это не интервью, а полемика. Интервью — это поставленные вопросы и ответы на них, а Меган Келли позволяет себе бестактно советовать и выдвигать ложные утверждения. Мол, Навальный, достойный оппонент. И Навальный популярен в России. Социологам точно известно, что это не так. Даже если бы отсутствие коррупционно-уголовного прошлого позволило Навальному принять участие в президентской гонке, его рейтинг был бы где-то в самой нижней части списка, типа как у Собчак, которая по американским меркам тоже очень достойна и популярна здесь, в России.

Конечно же Меган Келли даже и не чувствует, как выглядит со стороны здесь, в России. Она прямо-таки излучает эту извечную англо-саксонскую уверенность в собственной непогрешимости, в том, что исполняет колонизующую миссию по отношению к упертым аборигенам. И без таких, как Меган Келли, мы тут никак не поймем, кто у нас популярный, и кто у нас достойный.

Впрочем, ничего личного. Просто Меган — часть той системы, которая по всему миру вмешивается в выборы, да еще подбирает всем политиков на свой вкус, как бы популярных и как бы достойных. Вот для Грузии Саакашвили так подобрали, для Украины по тем же меркам тоже сильный кадровый состав. Только народ почему-то на таких "достойных" и "популярных" не клюет.

Путин, впрочем, полемизировать в ходе интервью не собирался и, сохранив чистоту жанра, просто ответил на вопрос.

- Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает.

- Почему вы этого не сделали?

- Если он этого заслуживает. Исключений здесь нет ни для кого, нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определенных политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть, и что мне в принципе нравится, это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле. Это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям. А нам нужно созидание".

Меган Келли на этом не остановилась, но была довольно однообразна. А Путин отвечал ей, я бы сказал, по-человечески щедро.

А что у них там, в самой Америке на этой неделе?

Автор: Валентин Богданов

Начальник Управления национальный безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, который доставил Трампу устное послание Ким Чен Ына с предложением встретится, еще не успел уйти с лужайки Белого дома, а в Вашингтоне уже объявили произошедшее исключительно своей победой. И принялись ее "усыновлять". Дошла очередь и до госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Суть политики Госдепа, как известно, сводилась к все новым порциям санкций. И в чем, собственно, успех, если Пхеньян ни о каком отказе о ядерных вооружений не объявил и вряд ли это вообще сделает? При этом на никакие встречные шаги США идти не думают. А ведь на отказ от беспокоящих учений у своих границ в КНДР как раз и рассчитывают.

Ни дата, ни место встречи тех, кто еще недавно называл друг друга "маленьким ракетным человеком" и "старым психом-маразматиком", не определены. Известно лишь, что она должна состояться до мая. Если за это время не вспомнят прежние обиды, у Трампа, конечно, появится шанс вписать свое имя в историю (не один действующий президент США не беседовал с глазу на глаз с лидерами КНДР), но результаты личного зачета — совсем не то, чего ждет мир от этих переговоров. Сейчас не ясно, кто эти переговоры вообще может подготовить.

Впрочем, если прислушиваться к The New York Times, то встреча с Ким Чен Ыном для Трампа не более чем "захватывающая азартная игра". Но даже если это действительно так, то главное тут не заиграться, как произошло с Россией. Так считает группа сенаторов, составивших обращение к госсекретарю Тиллерсону с просьбой наконец-то начать диалог с Москвой.

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют ситуацию, если будут развернуты", — говорится в документе.

Осознавших всю серьезность ситуации пока четверо. Под письмом — имена демократов Джеффа Меркли, Дайэнн Файнстайн, Эдварда Марки и независимого сенатора Берни Сандерса. Но это как раз тот случай, когда не в количестве дело. Дипломатический опыт Генри Киссинджера, перевешивает, пожалуй, весь совокупный опыт в международных делах всех членов обеих палат американского Конгресса, но и бывший госсекретарь уверен: дальше откладывать диалог нельзя.

"На мой взгляд, отношения между Россией и Америкой всегда влияли на мир во всем мире. Мы должны исходить именно из этого. Сейчас мы должны сконцентрироваться на том, чтобы снять препятствия и избежать ситуации постоянного конфликта. Это может быть темой на ближайшие годы. Крайне важно понимать, что налаживание отношений не является уступкой друг другу. Мы должны сделать это ради мира во всем мире", — уверен Киссенджер.

Но на уступки Трамп не собирается идти даже с ближайшим союзникам. С Евросоюзом Вашингтон затевает торговую войну. Трамп обложил пошлинами импорт алюминия — на 10% — и стали — на 25%.

Рукоплескали Трампу, приглашенные в Белый дом рабочие из Кентукки, чьи оставшиеся дома земляки из округа Бурбон, вряд ли обрадовались ответным угрозам из Европы повысить пошлины на ввоз популярного сорта местного виски. И это был не единственный конфуз.

"В 80-е годы мой отец из-за хлынувшего импорта в Америку потерял работу. Когда это происходит с человеком, у которого 6 детей, это катастрофа. Никогда не забуду глаза отца в тот момент. Теперь с людьми, которых я представляю, такого не случится", — сказал президент профсоюза сталелитейщиков США.

"Ваш отец сейчас смотрит на вас с небес и очень гордится вами", — добавил Трамп. "Да он жив еще!" - ответил рабочий. "Жив? Ну, тогда еще сильнее гордится", — выкрутился американский президент.

Не гордится Трампом его главный экономический советник Гэри Кон. В знак протеста влиятельный банкир и автор налоговой реформы нынешней администрации объявляет о своей отставке, становясь уже 35-м членом трамповской команды, покинувшим ее за год с небольшим. В торговых войнах не бывает выигравших, предупреждают президента и сенаторы, однопартийцы и оппоненты.

Из новых жестких правил, правда, будут исключения. Пока идут переговоры по новому торговому соглашению, повышение пошлин не коснется Канады и Мексики. Уладить вопрос собираются и с Австралией. Всем остальным же предложено поторговаться. Скидки импортные товары дадут только тем, кто пустит американские к себе на рынок и будет исправно платить по счетам за членство в НАТО. То есть Китай и в самом деле в стороне, а удар нацелен на таких главных американских союзников, как Британия, Германия, Южная Корея, Япония.

"У нас есть некоторое беспокойство за состояние международных отношений. Если вы вводите пошлины против союзников, то возникает вопрос: кто тогда враг?" — сказал Марио Драги, глава Европейского Центробанка.

Но в мире бизнесмена Трампа таких категорий, возможно, не существует вовсе. Его задача сделать Америку снова великой не предполагает снисхождения к конкурентам, которыми президент США считает всех подряд, теперь, по сути, налагая экономические санкции уже и на Европу. Старому Свету на них так или иначе придется отвечать.

Помимо бурбона пошлинами собираются ударить по мотоциклам Harley-Davidson. Возможно, дойдет дело и до американского сжиженного газа, и до продукции ВПК. И в этих новых обстоятельствах реплика канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что все это — идиотская затея, звучит как-то весомее и честнее, чем апелляция Эммануэля Макрона к ВТО. Всемирная торговая организация для Трампа — пустой звук.

"Действовать против международных торговых принципов — это экономический национализм, а такие меры никогда не бывают правильными. Считаю, что для ЕС важно реагировать в рамках ВТО, а также быстро и пропорционально», — заявил Макрон.

Войну торговую закончить так же непросто, как и информационную. Отголоски предвыборного секс-скандала — опять в заголовках. Вновь напомнила о себе порноактриса Сторми Дэниэлс, у которой двенадцать лет назад с Трапом якобы была связь. Звезда фильмов для взрослых подала на президента США в суд на основании того, что в договоре о ее молчании (за него Дэниэлс получила от адвокатов 130 тысяч долларов) нет подписи самого Трампа. Решение, правда, пока не принято, и Сторми молчит как рыба.

Добраться до Трампа пытаются не только через его бывших женщин, но и через экс-главу его избирательного штаба Пола Манафорта. Впрочем, перед присяжными в федеральном суде Вирджинии он вновь заявил о своей невиновности. Манафорту предъявили новые обвинения в отмывании более чем 30 миллионов долларов, полученных за работу на Украине. Здание суда политтехнолог покинул с электронным браслетом. Похожая на украинскую реальность встретила его на выходе.

Этого, в общем-то, бессильного в свое злобе протестующего напоминают и те, кто все еще ждет откровений от спецпрокурора Мюллера. Очередной сигнал о том, что с затянувшейся охотой на ведьм пора завязывать, подают трамповские адвокаты. Глава Белого дома готов пообщаться с Мюллером лично, если тот наконец-то назовет сроки окончания хотя бы той части расследования, которая касается лично президента США.