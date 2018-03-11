Поправки в Конституцию: Си сможет оставаться у власти пожизненно

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей — главного законодательного органа страны, а это 3000 делегатов — проголосовала за внесение поправок в Конституцию. До сих пор статья 79 основного закона Китая ограничивала срок пребывания высшего должностного лица страны двумя пятилетиями. Теперь таких ограничений не осталось. Формально это означает, что действующий Председатель КНР Си Цзиньпин может оставаться у власти пожизненно.

Любительский хор "Пекин — одно сердце" дает концерты от всего сердца по пятницам в одном из парков столицы. В репертуаре патриотические песни о жизни под руководством Коммунистической партии. Участники 40-50-х годов рождения — ровесники Республики, росли вместе со страной, и сейчас единогласны.

"Си Цзиньпин хочет сделать шаг вперед, и ради этого мы должны пересмотреть Конституцию. Я считаю Си Цзиньпина действительно выдающимся китайским лидером", — говорит Цан Баолян.

Их мнение созвучно большинству: самая обсуждаемая тема последних двух недель с тех пор, как пленум Центрального комитета партии обнародовал проект поправок в главный закон. Решающий, конечно, голос народа: судьбу страны определяет китайский парламент — почти 3 тысячи депутатов из всех провинций. Только у них есть право менять Конституцию.

"Это очень важный день для нашей страны, мы очень внимательно будем делать наш выбор".

В эти минуты идет голосование, которое может стать для Китая историческим. В прошлый раз поправки в Конституцию вносили 14 лет назад. Известно, предложений было более 2,5 тысяч, в итоговом пакете — 21 пункт. Волеизъявление нации: народные депутаты сегодня фундаментально меняют страну.

Процесс сделали полностью открытым. Традиционно делегаты голосуют, поднимая руки или нажимая кнопки, но в этот раз всем раздали бюллетени. Почти пятнадцать минут, пока все сделали свой выбор, и время на подсчет: 2958 человек за, двое против, три воздержались.

Большая часть поправок делает еще прочнее идеологический фундамент страны. Идеи Си о социализме с китайской спецификой, уже прописанные в уставе партии, теперь внесены в текст основного закона. Си Цзиньпин — первый руководитель страны после Мао Цзэдуна, упомянутый в такой формулировке. Прописаны и ценности социализма, присяга на верность Конституции и тезис о руководящей роли Коммунистической партии.

"Мы поддерживаем поправки к Конституции и как депутаты выполняем свои служебные обязанности, это наш священный долг", — говорят китаянки.

"Я представляю Тибет. Партия столько сделала для нас, чтобы мы жили лучше", — говорит мужчина.

Но внимание всего мира приковано не только к тому, что вносят в Конституцию Китая, а и к тому, что из нее исключают. Пункт, в котором сказано, что "председатель КНР и его заместитель могут занимать свои посты не более двух сроков подряд". В снятии этого ограничения увидели изменение негласных, но все же существовавших десятилетиями политических правил.

"Однако, если он сможет использовать долгосрочное руководство, чтобы избавить Китай даже от тени нестабильности, исторический выбор продления сроков будет правильным", — говорит политический обозреватель Ху Синдоу.

До сих пор в первую пятилетку новый председатель, по сути, только входил в курс дела, на втором сроке, окончательно сформировав свою команду, начинал реформы. Но в новую эпоху, и в этом сходятся все эксперты, десятилетний срок — слишком сжатые рамки, чтобы осуществить все, что запланировано.

"Например, чтобы принять план пятилетки, нужен как минимум год консультаций на всех уровнях китайского общества. А потом нужна сила, чтобы все реализовать. Так что на этом этапе, я думаю, что относительная концентрация власти в Китае необходима. Нам предстоит провести так много реформ, что мы должны это сделать", — говорит директор Института изучения Китая университета Фудань Чжан Вэйвэй.

На Международном радио Китая, которое вещает на 62 языках, включая самые экзотические, вроде бутуанонского и маранао, в русской редакции это главная тема всех эфиров, ей посвящены отдельные спецвыпуски. За новостями следят миллионы слушателей по обе стороны границы и пользователи мобильного приложения "Россия-Китай". У совместного онлайн проекта с МИА "Россия сегодня" уже 4 миллиона подписчиков. Их интерес понятен: изменения в Китае могут изменить мир.

"К этому Китай шел не неделю и не месяц. Окончание прошлого года и начало нынешнего — пик политической активности в КНР. До XIX съезда КПК никогда не озвучивались промежуточные цели, которые рассчитаны на 2035 год. Наконец, мы их получили, мы получили больше конкретики. А если Китай план составит, значит, он его выполнит, и это крайне важно", — говорит обозреватель Международного радио Китая Константин Щепин.

На 2035 год намечено окончание реформы армии, экономических и социальных преобразований, и в целом первого этапа социалистической модернизации и возрождения китайской нации. Конкретные задачи на ближайшие годы как раз сейчас ставит парламент. Китай намерен полностью побороть бедность, коррупцию. На этой сессии создается, по сути, новая ветвь власти — Госкомитет по надзору. Открывать рынок для инвестиций, сделать юань мировой валютой, а на международной арене идти мирным путем, развивать "Один пояс- один путь" и строить с другими странами "сообщество единой судьбы".

"По данным Всемирного банка, Китай — это экономика с самыми быстрыми темпами роста. В процессе бурного развития возникает ряд противоречий и рисков, и для нас серьезным вопросом становится стабильность системы единого централизованного руководства", — говорит член Национального комитета народного политического консультативного совета Китая Гу Шэнцу.

В любом случае, главой государства традиционно является генеральный секретарь, а устав КПК прямо запрещает пожизненно занимать партийные должности. К тому же, любые изменения в Китае стоит рассматривать через призму внутренней жизни и комплексно. Официальные СМИ уже сообщили, что по завершении сессии "состав китайской политической арены полностью сменится и сформируется новый политический лагерь".

Все эти изменения в СМИ уже назвали перестройкой по-китайски. Хотя это, скорее, перенастройка государственного аппарата, чтобы адаптировать его под новую эпоху, и политического механизма, чтобы ускорить уже запущенные реформы. Так или иначе, из этой сессии Китай точно выйдет видоизмененным.