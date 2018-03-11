Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 марта 201822:00 Анастасия Саховская

Поправки в Конституцию: Си сможет оставаться у власти пожизненно

Читайте нас в Telegram

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей — главного законодательного органа страны, а это 3000 делегатов — проголосовала за внесение поправок в Конституцию. До сих пор статья 79 основного закона Китая ограничивала срок пребывания высшего должностного лица страны двумя пятилетиями. Теперь таких ограничений не осталось. Формально это означает, что действующий Председатель КНР Си Цзиньпин может оставаться у власти пожизненно.

Любительский хор "Пекин — одно сердце" дает концерты от всего сердца по пятницам в одном из парков столицы. В репертуаре патриотические песни о жизни под руководством Коммунистической партии. Участники 40-50-х годов рождения — ровесники Республики, росли вместе со страной, и сейчас единогласны.

"Си Цзиньпин хочет сделать шаг вперед, и ради этого мы должны пересмотреть Конституцию. Я считаю Си Цзиньпина действительно выдающимся китайским лидером", — говорит Цан Баолян.

Их мнение созвучно большинству: самая обсуждаемая тема последних двух недель с тех пор, как пленум Центрального комитета партии обнародовал проект поправок в главный закон. Решающий, конечно, голос народа: судьбу страны определяет китайский парламент — почти 3 тысячи депутатов из всех провинций. Только у них есть право менять Конституцию.

"Это очень важный день для нашей страны, мы очень внимательно будем делать наш выбор".

В эти минуты идет голосование, которое может стать для Китая историческим. В прошлый раз поправки в Конституцию вносили 14 лет назад. Известно, предложений было более 2,5 тысяч, в итоговом пакете — 21 пункт. Волеизъявление нации: народные депутаты сегодня фундаментально меняют страну.

Процесс сделали полностью открытым. Традиционно делегаты голосуют, поднимая руки или нажимая кнопки, но в этот раз всем раздали бюллетени. Почти пятнадцать минут, пока все сделали свой выбор, и время на подсчет: 2958 человек за, двое против, три воздержались.

Большая часть поправок делает еще прочнее идеологический фундамент страны. Идеи Си о социализме с китайской спецификой, уже прописанные в уставе партии, теперь внесены в текст основного закона. Си Цзиньпин — первый руководитель страны после Мао Цзэдуна, упомянутый в такой формулировке. Прописаны и ценности социализма, присяга на верность Конституции и тезис о руководящей роли Коммунистической партии.

"Мы поддерживаем поправки к Конституции и как депутаты выполняем свои служебные обязанности, это наш священный долг", — говорят китаянки.

"Я представляю Тибет. Партия столько сделала для нас, чтобы мы жили лучше", — говорит мужчина.

Но внимание всего мира приковано не только к тому, что вносят в Конституцию Китая, а и к тому, что из нее исключают. Пункт, в котором сказано, что "председатель КНР и его заместитель могут занимать свои посты не более двух сроков подряд". В снятии этого ограничения увидели изменение негласных, но все же существовавших десятилетиями политических правил.

"Однако, если он сможет использовать долгосрочное руководство, чтобы избавить Китай даже от тени нестабильности, исторический выбор продления сроков будет правильным", — говорит политический обозреватель Ху Синдоу.

До сих пор в первую пятилетку новый председатель, по сути, только входил в курс дела, на втором сроке, окончательно сформировав свою команду, начинал реформы. Но в новую эпоху, и в этом сходятся все эксперты, десятилетний срок — слишком сжатые рамки, чтобы осуществить все, что запланировано.

"Например, чтобы принять план пятилетки, нужен как минимум год консультаций на всех уровнях китайского общества. А потом нужна сила, чтобы все реализовать. Так что на этом этапе, я думаю, что относительная концентрация власти в Китае необходима. Нам предстоит провести так много реформ, что мы должны это сделать", — говорит директор Института изучения Китая университета Фудань Чжан Вэйвэй.

На Международном радио Китая, которое вещает на 62 языках, включая самые экзотические, вроде бутуанонского и маранао, в русской редакции это главная тема всех эфиров, ей посвящены отдельные спецвыпуски. За новостями следят миллионы слушателей по обе стороны границы и пользователи мобильного приложения "Россия-Китай". У совместного онлайн проекта с МИА "Россия сегодня" уже 4 миллиона подписчиков. Их интерес понятен: изменения в Китае могут изменить мир.

"К этому Китай шел не неделю и не месяц. Окончание прошлого года и начало нынешнего — пик политической активности в КНР. До XIX съезда КПК никогда не озвучивались промежуточные цели, которые рассчитаны на 2035 год. Наконец, мы их получили, мы получили больше конкретики. А если Китай план составит, значит, он его выполнит, и это крайне важно", — говорит обозреватель Международного радио Китая Константин Щепин.

На 2035 год намечено окончание реформы армии, экономических и социальных преобразований, и в целом первого этапа социалистической модернизации и возрождения китайской нации. Конкретные задачи на ближайшие годы как раз сейчас ставит парламент. Китай намерен полностью побороть бедность, коррупцию. На этой сессии создается, по сути, новая ветвь власти — Госкомитет по надзору. Открывать рынок для инвестиций, сделать юань мировой валютой, а на международной арене идти мирным путем, развивать "Один пояс- один путь" и строить с другими странами "сообщество единой судьбы".

"По данным Всемирного банка, Китай — это экономика с самыми быстрыми темпами роста. В процессе бурного развития возникает ряд противоречий и рисков, и для нас серьезным вопросом становится стабильность системы единого централизованного руководства", — говорит член Национального комитета народного политического консультативного совета Китая Гу Шэнцу.

В любом случае, главой государства традиционно является генеральный секретарь, а устав КПК прямо запрещает пожизненно занимать партийные должности. К тому же, любые изменения в Китае стоит рассматривать через призму внутренней жизни и комплексно. Официальные СМИ уже сообщили, что по завершении сессии "состав китайской политической арены полностью сменится и сформируется новый политический лагерь".

Все эти изменения в СМИ уже назвали перестройкой по-китайски. Хотя это, скорее, перенастройка государственного аппарата, чтобы адаптировать его под новую эпоху, и политического механизма, чтобы ускорить уже запущенные реформы. Так или иначе, из этой сессии Китай точно выйдет видоизмененным.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:18

В Киеве подожгли православный храм Московского патриархата

20:43

Трехлетняя девочка погибла в полынье на Рыкше

20:24

На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

19:37

В Вильнюсе прошел марш под лозунгом "Литва - для литовцев"

18:40

В Иране разбился турецкий самолет

16:42

Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

16:18

Под Новосибирском разбился самодельный самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президента

"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президента

39 минут назад
На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

1 час назад
Трамп решил сделать Америку великой за счет союзников

Трамп решил сделать Америку великой за счет союзников

44 минуты назад
На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

На "Евровидение" в Лиссабон поедет Юлия Самойлова

19 минут назад
Совершенное оружие: "Кинжал" быстр и практически невидим

Совершенное оружие: "Кинжал" быстр и практически невидим

54 минуты назад
Путин - о "таблетках силы", "Армате" и пиве

Путин - о "таблетках силы", "Армате" и пиве

4 часа назад
Власти решили еще "прикрутить" украинцам газ

Власти решили еще "прикрутить" украинцам газ

3 часа назад
Появилось видео с матерящимся со сцены Ефремовым

Появилось видео с матерящимся со сцены Ефремовым

4 часа назад
Хворостовский посмертно получил премию BraVo

Хворостовский посмертно получил премию BraVo

1 час назад
Поправки в Конституцию: Си сможет оставаться у власти пожизненно

Поправки в Конституцию: Си сможет оставаться у власти пожизненно

24 минуты назад
Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ

Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ

1 час назад
Трехлетняя девочка погибла в полынье на Рыкше

Трехлетняя девочка погибла в полынье на Рыкше

1 час назад
Белые глаза, пена во рту: подробности отравления Скрипалей

Белые глаза, пена во рту: подробности отравления Скрипалей

1 час назад
ЦСКА не смог вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

ЦСКА не смог вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

32 минуты назад
Массимо Каррера: матч со "СКА-Хабаровск" напомнил встречу первого круга

Массимо Каррера: матч со "СКА-Хабаровск" напомнил встречу первого круга

16 минут назад
Вашингтон придумает, чем ответить на "Кинжалы" Москвы

Вашингтон придумает, чем ответить на "Кинжалы" Москвы

1 час назад
Умер актер Дмитрий Дорлиак-младший

Умер актер Дмитрий Дорлиак-младший

2 часа назад
Давление будет повышаться: США решили говорить с КНДР с позиции "невероятной силы"

Давление будет повышаться: США решили говорить с КНДР с позиции "невероятной силы"

2 часа назад
Еще один защитник сборной России получил травму

Еще один защитник сборной России получил травму

2 часа назад
Российские синхронисты добились победы на этапе Мировой серии

Российские синхронисты добились победы на этапе Мировой серии

2 часа назад
Слабунову отпустили из полиции без протокола

Слабунову отпустили из полиции без протокола

3 часа назад
Сторонники Саакашвили пришли к Авакову с призывом казнить "мафию Порошенко"

Сторонники Саакашвили пришли к Авакову с призывом казнить "мафию Порошенко"

3 часа назад
Футбольный ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в чемпионате России

Футбольный ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в чемпионате России

3 часа назад
Россия требует, чтобы "Фейлак ар-Рахман" порвала с "Джебхат ан-Нусрой"

Россия требует, чтобы "Фейлак ар-Рахман" порвала с "Джебхат ан-Нусрой"

3 часа назад
Путина назвали человеком слова, не совершающим ошибок

Путина назвали человеком слова, не совершающим ошибок

4 часа назад
Манчини: "Зенит" не в кризисе, мне просто не купили забивающих футболистов

Манчини: "Зенит" не в кризисе, мне просто не купили забивающих футболистов

4 часа назад
Лазер защитит россиян от врагов и болезней

Лазер защитит россиян от врагов и болезней

4 часа назад
Келли вела себя агрессивно, но "перемудрить" Путина не смогла

Келли вела себя агрессивно, но "перемудрить" Путина не смогла

4 часа назад
RQ-4B снова подлетел к России

RQ-4B снова подлетел к России

4 часа назад
Фуркад подарил российскому ребенку свою медаль после этапа Кубка мира

Фуркад подарил российскому ребенку свою медаль после этапа Кубка мира

4 часа назад
Смертельное ДТП с автобусом в Сочи попало в объектив камеры наблюдения

Смертельное ДТП с автобусом в Сочи попало в объектив камеры наблюдения

5 часов назад
Фигуристка Трусова поставила мировой рекорд на соревнованиях в Софии

Фигуристка Трусова поставила мировой рекорд на соревнованиях в Софии

5 часов назад
Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

5 часов назад
Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту

Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту

5 часов назад
ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс

ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс

5 часов назад
Тела, пистолеты, взрывчатка: опубликовано видео с места ликвидации террористов под Саратовом

Тела, пистолеты, взрывчатка: опубликовано видео с места ликвидации террористов под Саратовом

5 часов назад
Не как в США в 2008 г.: грозит ли рынку жилья "ипотечный пузырь"

Не как в США в 2008 г.: грозит ли рынку жилья "ипотечный пузырь"

5 часов назад
Под Новосибирском разбился самодельный самолет

Под Новосибирском разбился самодельный самолет

5 часов назад
Чувство локтя: Путин не любит поддавки и всех уважает

Чувство локтя: Путин не любит поддавки и всех уважает

6 часов назад
Боно извинился за издевательства в его благотворительной компании

Боно извинился за издевательства в его благотворительной компании

6 часов назад
Антон Шипулин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Антон Шипулин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

6 часов назад
Путин не стал говорить о покушениях, но поведал о "пьяной выходке" в самолете

Путин не стал говорить о покушениях, но поведал о "пьяной выходке" в самолете

6 часов назад
Президент сообщил подробности трагедии "Курска"

Президент сообщил подробности трагедии "Курска"

6 часов назад
Монахиня, которая судилась с поп-певицей из-за монастыря, умерла в зале суда

Монахиня, которая судилась с поп-певицей из-за монастыря, умерла в зале суда

6 часов назад
Путин рассказал, как ему сломали нос и обстреляли вертолет

Путин рассказал, как ему сломали нос и обстреляли вертолет

7 часов назад
Отравление Скрипаля может закончиться санкционным списком

Отравление Скрипаля может закончиться санкционным списком

7 часов назад
Путин: предательство прощать нельзя, а со мной лучше не спорить

Путин: предательство прощать нельзя, а со мной лучше не спорить

7 часов назад
Указали на его место: посол Украины надоел немецким властям

Указали на его место: посол Украины надоел немецким властям

7 часов назад
Собчак и Климкин нашли друг у друга "политическую шизофрению"

Собчак и Климкин нашли друг у друга "политическую шизофрению"

8 часов назад
Экс-футболист "Зенита" Кержаков возглавит сборную России

Экс-футболист "Зенита" Кержаков возглавит сборную России

8 часов назад
Лучшие девушки автосалона в Женеве

Лучшие девушки автосалона в Женеве

08.03.2018 00:01
BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове

BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове

07.03.2018 13:13
Симулятор майнинга поможет разобраться в криптовалютах без риска

Симулятор майнинга поможет разобраться в криптовалютах без риска

6 часов назад
Ученые научились чинить сердце после инфаркта

Ученые научились чинить сердце после инфаркта

11 часов назад
Жутко реалистично: художники нарисовали мультгероев из плоти и крови

Жутко реалистично: художники нарисовали мультгероев из плоти и крови

10.03.2018 13:49