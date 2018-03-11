Ле Пен переизбрана главой "Нацфронта"

Партия "Национальный фронт" вновь доверила руководство Марин Ле Пен. Французские националисты собрались в воскресенье на съезд в городе Лилль, пишет РИА Новости.

"Спасибо, Марин, за все битвы, мы с тобой во имя дальнейших сражений за Францию", — написал в Twitter экс-руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

Участники съезда изящно лишили основателя партии и отца Марин Жан-Мари Ле Пена статуса почетного президента. Эта должность просто перестанет существовать. Отношения Марин с отцом очень сложные, они оспаривали руководство партии друг у друга в суде.

Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4 процента голосов избирателей.