Чувство локтя: Путин не любит поддавки и всех уважает

Владимир Путин признался, что ему неинтересно играть в хоккей, если соперники поддаются. Об этом он рассказал в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин".

Президент находит в победе удовольствие и любит забивать голы. Несмотря на то, что играть в поддавки Путину не нравится, коллеги все же берегут его.

"Меня и так стараются (беречь) коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я", — отметил Путин.

По его словам, во время схватки на льду он может кричать, но никогда не ругается. На шуточный вопрос, уволил ли президент кого-нибудь после хоккейного матча, он ответил: "Нет, ну что вы?"

Путин признался, что залог его энергичности в двух вещах: " Это уверенность в правильности того, что ты делаешь, и готовность посвятить этому свою жизнь".

Кроме того, в новом фильме Кондрашова коллеги президента России рассказали о своих взаимоотношениях с ним.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что всегда ощущал поддержку рядом с Путиным.

"Если говорить о чувстве локтя, оно всегда присутствовало и у меня с того момента, как мы познакомились", — сказал он, отметив, что на президенте лежит большая ответственность, ему приходится работать в режиме нон-стоп.

В свою очередь экс-премьер министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что считает Путина открытым и позитивным человеком.

"Это человек, уважающий всех. Это открытый человек. Я думаю, такова черта всех позитивных людей, которые любят других, умело сочетают большие обязанности и нагрузки с моментами отдыха и симпатиями к другим людям", — сказал итальянский политик.

Он рассказал, что западные политики критиковали его за позицию по отношению к Путину. "Но я, как и всегда, если ясно вижу ситуацию, то нисколько не боюсь пояснить ее", — добавил Берлускони.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого с российским лидером связывают дружеские отношения, рассказал, что Путин сильнее его в спорте, за исключением тенниса.

"Он, кажется, начал заниматься теннисом, вот здесь у него нет шансов против меня. Но я боюсь, что, если он сейчас это услышит, то начнет тренироваться", — добавил Шредер.

Комментируя то, что Путин управлял истребителем, Шредер сказал, что это — вызов президента самому себе, "а ни в коме случае не желание показать избирателям, насколько он здоров и бодр".