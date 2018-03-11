Россия никому не грозит, а обеспечивает свою безопасность

Россияне не просто вернулись в Арктику, а поселились там, заново и крепко, сообщается в фильме Андрея Кондрашова "Путин". В Арктике размещены новейшие системы слежения за пусками ракет, военная база ПВО, строится аэродром на Новосибирских островах, однако Россия не собирается никому угрожать, так обеспечивается безопасность ее граждан, заявил президент России Владимир Путин.

Еще президент рассказал, что недавно был на островах Франца-Иосифа, где узнал, что гиды сопровождают экскурсии для иностранных туристических групп пояснениями, что эти острова когда-то принадлежали СССР. Путин резонно заметил, что вообще-то Россия их еще не отдавала.

Кроме того, российский глава говорил о действиях США, атомные подлодки которых дежурят у берегов Норвегии, а подлетное время находящихся на них ракет "Трайдент" до Москвы — 15 минут.