Путин о подвиге Портнягина: он приготовился к самоподрыву, чтобы не попасть в плен

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина, который в бою с террористами в Сирии готов был подорвать себя, чтобы не попасть в плен.

В новом фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном на странице руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках", глава государства отметил, что ефрейтор Портнягин входил в небольшую группу сил спецоперации (4-5 человек), которая занималась наводкой авиации. После неожиданной атаки боевиков регулярная армия отошла, а российские военнослужащие приняли этот бой, сказал Путин. Это произошло 16 августа 2017 года.

По его словам, в том бою были ранены командир и второй офицер, поэтому Портнягин взял всю боевую работу на себя. Он отразил несколько атак, запросил помощь, а сам приготовился к самоподрыву, чтобы не попасть в руки боевиков, вызвав огонь практически на себя. Затем российским артиллеристам удалось "отсечь" бандитов минометным огнем, продолжил президент свой рассказ, нанесла удар авиация, подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели.

"Герои, конечно. Если они не герои, то кто? Я знаю, что в наших Вооруженных силах много таких людей", — подчеркнул Путин.

Ефрейтор Денис Портнягин был удостоен звания Героя Российской Федерации в конце 2017 года.