Дед Путина работал у Сталина, а сам он с детства хотел в "органы"

Дед Владимира Путина работал поваром сначала у Ленина, потом у Сталина на одной из его подмосковных дач, рассказал российский президент в документальном фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном на странице руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках".

Путин считает удивительным, что деда и других его родственников в тот период не репрессировали. "Но, видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут", — предполагает он.

Сам Путин, по его словам, еще в старших классах школы решил, что хочет работать "в органах безопасности и желательно в разведке".

"Мне казалось, что это очень интересно, романтично", — объясняет он.

Один человек или небольшая группа "может повлиять на ход целых сражений, на судьбы тысяч людей", и такая романтика служения Отечеству "очень захватывает". На вопрос о том, что для него означает патриотизм, Путин ответил: "Любовь к Родине". Это, по его словам, "самое главное".