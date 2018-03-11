Футбольный "Зенит" увез из Ростова-на-Дону одно очко

Санкт-петербургский "Зенит" в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу в выездном матче против "Ростова" сыграл вничью. Подопечные Роберто Манчини не смогли поразить ворота ростовчан, разойдясь миром с хозяевами поля – 0:0.

После этой ничьей безвыигрышная серия "сине-бело-голубых" достигла трех матчей. Ранее питерцы проиграли в 1/8 финала Лиги Европы немецкому "Лейпцигу" (1:2), а в российской премьер-лиге сыграли в нулевую ничью с пермским "Амкаром".

По итогам 22 игр "Зенит" набрал 39 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. У "Ростова" 26 баллов, которые позволяют подопечным Валерия Карпина занимать 10-ю строчку. Однако в обоих случаях команды еще могут потерять свои позиции из-за того, что их соседям по таблице еще предстоит провести свои поединки тура.