ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс

Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

При этом она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом.

По словам Могерини, именно Минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации на востоке Украины и остановили эскалацию конфликта. Она добавила, что необходимо продолжать реализацию соглашений, передает РИА Новости.