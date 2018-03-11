Антон Шипулин завоевал бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Российский биатлонист Антон Шипулин на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира стал обладателем бронзовой медали по итогам масс-старта. Россиянин финишировал вслед за пришедшим первым норвежским спортсменом Юлианом Эберхардом и французом Мартеном Фуркадом.

Время победителя этапа Эберхарда составило 38 минут 04,8 секунды при двух штрафных кругах. Фуркад с двумя дополнительными кругами отстал от норвежца на 6,9 секунды, а Шипулин, незадолго до финиша споткнувшись о соперника, финишировал спустя 19,3 секунды. Россиянин пробежал лишь один штрафной круг.

Отметим, что еще один представитель России – Антон Бабиков завершил свои выступления на 23 строчке. Разрыв между ним и победителем этапа составил 2 минуты и 19,4 секунды. На огневом рубеже он допустил четыре промаха.