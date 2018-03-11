Тела, пистолеты, взрывчатка: опубликовано видео с места ликвидации террористов под Саратовом

ФСБ опубликовала видео с места нейтрализации преступников, пытавшихся устроить теракт в Саратовской области. На кадрах видеозаписи продолжительностью 1 минута 33 секунды запечатлены тела двух нейтрализованных бандитов, вооруженных пистолетами, работающие на месте сотрудники ФСБ и, предположительно, самодельное взрывное устройство.

По факту приготовления к теракту управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, передает РИА Новости.

Как заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, силовики сработали оперативно, четко, профессионально. Он заверил, что на территории региона принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка — на это нацелена работа правоохранительных структур.

"Выстроено четкое взаимодействие с органами власти всех уровней для проведения комплексных оперативных и профилактических мероприятий", — процитировала слова Радаева начальник его пресс-службы Нина Попова.

По сообщению ФСБ, в воскресенье, 11 марта, в Саратовской области был предотвращен теракт. Его планировали члены законспирированной террористической ячейки. При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и были ликвидированы. При осмотре места происшествия были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.