Трамп обратился к юристу, защищавшему Клинтона во время импичмента

Как стало известно газете New York Times из осведомленных источников, президент США Дональд Трамп решил нанять адвоката Эммета Флада. Он известен тем, что защищал интересы бывшего американского президента Билла Клинтона в процессе импичмента, пишет РИА Новости.

Трамп уже обсуждал с юристом возможность участия Флада в деле "о вмешательстве РФ" в выборы президента. Если стороны договорятся, Флад будет работать вместе с адвокатом Таем Коббом, выстраивая сотрудничество с министерством юстиции. Газета допускает ,что Кобб в скором времени может покинуть свой пост.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы" ведут ФБР и конгресс.