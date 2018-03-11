Бэннон назвал Россию союзником США, а Китай, Иран и Турцию - врагами

Россия – союзник США и западного мира, а ее реальные противники – Китай, Иран и Турция, от которых нужно защищаться, считает бывший советник Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Бэннон заявил, что воевал с русскими во время холодной войны, а в Пентагоне занимался их разоружением, он знает, что ВВП России ниже, чем штата Нью-Йорк. Россия не в состоянии угрожать США, потому что является их естественным союзником, а настоящие враги – в Пекине, Тегеране и Анкаре.

Бэннон противопоставил проект "Шелковый путь", объединяющий три воинственные страны, России, белой и антиисламской.

Так Бэннон прокомментировал сообщение о вмешательстве РФ в итальянские выборы 4 марта.

На выборах в Италии первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо. Лидер по числу голосов - коалиция правоцентристских партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии".

Из двух молодых кандидатов в премьеры Бэннон предпочитает 45-летнего лидера "Лиги" Сальвини, который предлагает борьбу со свободной торговлей и мигрантами. Ди Майо с безусловным базовым доходом обанкротит страну за 2 года, считает политик.

Бэннон считает, что "Лига" получит голоса на юге благодаря позиции по мигрантам. И добавил, что выборы превращают Италию в "движущую силу национал-популизма", передает РИА Новости

Бэннон был уволен в августе 2017 года. Он часто высказывал отличное от официального мнение. Его отставки добивалась оппозиция в лице демократов на основании его правых популистских взглядов. Бэннон считается одним из ключевых игроков команды Трампа, во многом благодаря ему Трамп стал президентом США.