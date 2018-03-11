Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту

Престиж Вооруженных сил России вырос настолько, что уже начали давать взятки, чтобы поступить на контрактную службу, рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью для нового фильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного на странице руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках".

По словам Шойгу, уголовные дела по факту дачи взятки для поступления на контрактную службу возбуждаются примерно раз в неделю. Он объяснил это достаточно высоким денежным содержанием в период службы, а также серьезным социальным обеспечением по ее окончании.

Ранее глава Минобороны РФ заявлял, что к концу текущего года число контрактников в российских Вооруженных силах может составить почти 500 тысяч человек.