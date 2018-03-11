Фигуристка Трусова поставила мировой рекорд на соревнованиях в Софии

Мировой рекорд на юниорских соревнованиях поставила наша фигуристка Александра Трусова. Тринадцатилетняя спортсменка сделала два четверных прыжка, что не удавалось ни одной фигуристке даже на взрослых соревнованиях. Это выступление войдёт в историю.

С замиранием сердца многотысячный Ледовый дворец спорта в Софии наблюдал за выступлением 13-летней россиянки Александры Трусовой. Никогда ранее столь сложную технически программу не заявляли на юниорских соревнованиях.

Четверной тулуп, а затем и четверной сальхов – сложнейшие элементы, которые считались исключительно мужской прерогативой, впервые в мире исполнила именно российская фигуристка!

"Попытки были лет 25 назад у француженки Банали, но они ни разу не закончились успехом. Что касается первого четверного прыжка, который Александра приземлила уже не первый раз, то до нее сальхов исполняла только японка Мики Андо с наименьшим успехом", — пояснил спортивный комментатор Александр Гришин.

После откатанной с успехом программы судьи констатировали абсолютное превосходство Трусовой на льду. Итог – максимальный балл за технику 92,35.

"Когда начинали этот сезон с Сашей, мы уже накатывали и вставляли четверной сальхов. Потом, в течение года, мы выучили и четверной тулуп. И мы рады, что сейчас на чемпионате мира среди юниоров у нее удалось все выполнить!" — порадовался постановщик программ Даниил Глейхенгауз.

Александру Трусову тренирует Этери Тутберидзе. Именно ее подопечные — Алина Загитова и Евгения Медведева – стали триумфаторами прошедшей Олимпиады в Пхенчхане! Впрочем, теперь и самой Трусовой прочат не менее звездное будущее.

"Очередное достижение тренера Тутберидзе – это тот результат, который показала Саша Трусова. Это абсолютный триумф! Если говорить о Сашеньке Трусовой: она на льду очень бойкая, энергичная, артистичная", — считает спортивный комментатор Андрей Журанков.

Спортивный дух в Александре Трусовой воспитывали с детства. Отец – мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою. Выбор в пользу фигурного катания решил случай. На четырехлетие Саше подарили ролики, которые снимать она уже не захотела. А через год Трусова впервые встала на лед в родной Рязани.

В девять лет с родителями переехала в Москву тренироваться у Этери Тутберидзе. Именно у нее Трусова начала прыгать тройные и мечтать об олимпийском триумфе. Ведь главная цель, которую ставит пред собой фигуристка — "стать первой в мире". Победу на юниорском турнире в Софии уже назвали первой ступенью к осуществлению мечты.