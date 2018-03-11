Келли вела себя агрессивно, но "перемудрить" Путина не смогла

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Интервью Путина NBC 4 часа назад
Келли вела себя агрессивно, но "перемудрить" Путина не смоглаЧитайте нас в Telegram
Цитаты из большого интервью Владимира Путина телеканалу NBC сегодня вновь на первых полосах мировых газет. Многие коллеги обратили внимание на весьма агрессивный тон, с которым Мегин Келли общалась с российским лидером. Складывается впечатление, что после обвинений в чрезмерно дружелюбном интервью с Путиным в прошлом году Келли применяла все уловки интервьюера, чтобы заставить собеседника сказать то, что хотела услышать. Или что требовали ее работодатели. Даже пыталась исказить факты, и президенту несколько раз пришлось ее поправлять. Правда, в итоге Келли признала "перемудрить Путина" ей не удалось.
С первых секунд Мегин Келли пытается давить на своего собеседника. В ход идут все известные клише о страшной России, которая якобы угрожает Западу своим новейшим оружием. Журналистка постоянно пытается перевернуть информацию, так, чтобы она отражала только американскую точку зрения. Например, в разговоре Келли все время подчеркивает, что американские системы ПРО, которые ставят на границе с Россией направлены исключительно против террористов.
"Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят вашу передачу", — поправил Путин.
Президент России дает четкий ответ: наша страна вынуждена была взять на вооружение новейшее оружие в ответ на действия США. А Келли сразу затевает игру, пробуя усомниться в надежности российских разработок.
К: — Некоторые аналитики уже успели заявить, что на самом деле испытания прошли неудачно, и была показана мультипликация вместо реальных кадров.
П: — Каждая эта система легко преодолевает систему противоракетной обороны, каждая. В этом и смысл всех этих разработок.
К: — Испытания были?
П: — Да, конечно.
К: — И испытания прошли успешно? Оно сработало?
П: — Очень хорошо.
Казалось бы, ответ на вопрос получен однозначный. Но уже через несколько минут Келли полностью искажает слова российского лидера. И ему снова приходится поправлять журналистку.
К: — Вы сказали о том, что некоторые испытания прошли отлично, дали очень хорошие результаты, другие — не совсем, над ними еще надо работать.
П: — Послушайте, я не говорил, что испытания какой-то из этих систем прошли неудачно. Они все прошли удачно.
И это вряд ли именно невнимание к деталям беседы. Скорее Келли действует по инструкции: пытается получить строго те ответы, которые хотят увидеть в эфире ее работодатели.
"У госпожи журналиста была четкая задача: показать картинку для американской публики, это характерно для всех американских журналистов из мейнстримной прессы Линия партии соблюдается в том, что Россия виновата, Путин виноват, и американцы имеют полное право требовать, нас в чем-то обвинять", — уверен политический обозреватель Олег Макаренко.
Несколько раз Путину пришлось напоминать Келли о правилах хорошего тона.
П: — Вы меня все время перебиваете, это некорректно.
К: — Прошу прощения.
Журналистка переходит к другой любимой в западном медиапространстве теме: якобы вмешательству России в американские выборы. Ответы российского президента Келли как будто не слышит, все время возвращается к одному и тому же.
"Цель этого интервью — спровоцировать Владимира Путина на агрессию. Вопросы, которые задавались, последовательность вопросов, интонация, ухмылки... То, что она пыталась перебивать его несколько раз во время интервью, задавая неудобные, как ей казалось, вопросы. Это говорит о том, что цель у нее была одна – спровоцировать Владимира Путина перед выборами на открытую агрессию к западному журналисту, которая потом могла бы трактоваться очень неоднозначно", — комментирует главный редактор сетевого журнала Politrussia.com Руслан Осташко.
Журналистка приложила множество усилий, чтобы обвинить русских в якобы вмешательстве в американские выборы. А ближе к концу интервью сама предприняла попытку, которая смотрится как вмешательство во внутренние дела нашей страны.
К: — Могли бы его помиловать, чтобы он стал достойным оппонентом? Навальный как раз такой человек.
П: — Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает.
К: — Почему Вы этого не сделали?
П: — Если он этого заслуживает. Исключений здесь нет ни для кого.
"Если бы российский журналист задал вопрос Трампу о Клинтон, это выглядело бы давлением на внутренние дела США; вот спросили бы, считает ли Трамп свою победу достойной, не мешал ли он Хиллари Клинтон в проведении кампании путем черных технологий, например. Однозначно сказали бы, что наши журналисты лезут не в свое дело", — продолжает Осташко.
В интонации и вопросах американской журналистки сквозит искреннее недоумение. Она действительно не понимает: почему Россия по первому щелчку не подчиняется американским официальным лицам.
"Послушайте, вам все кажется, что весь мир крутится вокруг вас. Это не так", — напоминает Путин.
Возможно, такое поведение — особенность национального восприятия. Мировым лидером США готовы считать только себя. И поэтому полагают, что вправе грубо вмешиваться в политику других стран.
"Я могу тогда Вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо и публично признали, что истратили на это миллиарды долларов", — спросил российский президент.
Такая безрассудная внешняя политика раз за разом приводит к хаосу Еще — из-за того, что США предпочитают опираться на одних и тех же не самых успешных агентов, как в случае с Михаилом Саакашвили. Сперва его руками Вашингтон действовал в Грузии, теперь на него же пытаются опереться и на Украине.
"Если человек соглашается работать на американцев, он должен понимать, что американцы его в случае чего без проблем разменяют, спишут в утиль. Поэтому крупных фигур, желающих работать на американцев, мало. Так что Саакашвили в политике может быть персоной не самого высокого класса, но никого другого у американцев просто нет", — уверен Макаренко.
"В Саакашвили вложено слишком много денег, чтобы его бросить. Это проект,в который инвестированы миллионы и миллиарды долларов. Это проект, который принес свои плоды в Грузии — войну в 2008 году. Это то, что он должен был сделать, и он это реализовал. Но Саакашвили отыгранная фигура. Мы видели на Украине, где он не смог достичь цели которую перед ним ставили", — подтверждает Осташко.
Беседа продолжалась полтора часа и писалось в два захода – в Москве и Калининграде. В итоге журналистка призналась: она не смогла "перемудрить" российского президента.
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