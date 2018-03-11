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11 марта 201822:57 Дмитрий Мельников

Василий Верещагин: не баталист, а путешественник

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В среду в Государственной Третьяковской Галерее открылась выставка "Василий Верещагин". Уникальная возможность увидеть в одном месте сразу 500 работ выдающегося русского художника XIX века. Экспонаты из 20 музеев и четырех частных коллекций. Картины выставляются сериями, по его военным походам и путешествиям. Самые известные из них — туркестанская, балканская, индийская, японская и русский север. Верещагин — ошеломителен. Учился во Франции, и, быть может, поэтому его краски, свет и сам мазок с налетом зарождающегося импрессионизма. Но как настоящего русского в любом сюжете Верещагина интересуют эмоция, душа, дух, чувство. Он гоняется за этим по всему миру, без потерь перекладывает на холст и с художественной силой отправляет это нам. Прочувствуйте бой. Прочувствуйте ожидание боя. Прочувствуйте после боя радость. И прочувствуйте скорбь. Впрочем, воспринимать Василия Верещагина лишь как художника-баталиста, значит обеднять его. И себя.

"Лишь бы только не струсить в откровенности", — заклинал себя Василий Верещагин в одном из писем. Смелость — не самая необходимая живописцу черта — не изменяла художнику до самой гибели.

Пять сотен экспонатов на выставке на Крымском Валу не только картины. Оружие, предметы одежды, которые художник привозил из поездок. Грандиозная "Туркестанская серия" в центре зала.

Верещагин до поездки в Среднюю Азию побывал с армией в экспедиции на Кавказе и в 1867 году с радостью принял приглашение генерал-губернатора Туркестана Кауфмана стать фронтовым живописцем. "Материала столько, что непонятно было за что браться", — вспоминал Верещагин. В Самарканде его поражает все — костюмы, типажи. Но главное — он доблестно бьется бок о бок с российскими солдатами на передовой, успевая между атаками и помощью раненым делать зарисовки для будущих полотен, за что будет награжден Георгиевским крестом IV степени.

"Он оказался в достаточно ключевой и интересный период России — продвижения ее в среднюю Азию. Эти тонкие моменты напряжений боевых действий как раз впечатали людей, которые смотрели картины. Это было необычно. И, конечно, был ярко выражен этот антивоенный пафос. Он не скрывал, что есть потери на войне. Он всем своим творчеством пытался донести: война — очень злая штука!", — говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Именно из этой экспедиции Верещагин привезет одну из своих самых знаменитых картин — "Апофеоз войны", которую сам художник называл "злой сатирой", в том числе, и на себя — "сам стрелял людей, как куропаток", позже будет вспоминать художник. Здесь же, вероятно, окончательно оформились его гуманистические и пацифистские взгляды. Об ужасах войны, жестокости и варварстве пишет не только картины, но и очерки, и статьи в газеты, за что позже будет выдвинут на соискание первой Нобелевской премии мира. Верещагин и был самым настоящим "человеком мира", объездив половину земного шара.

Неправильно называть Василия Васильевича художником-баталистом. Верещагин — один из самых путешествовавших русских живописцев. Кроме России, Средняя Азия, Балканы, Китай, Индия, Палестина, Япония, Европа и Соединенные Штаты. Мало кто из деятелей искусства России того времени не то чтобы мог себе позволить, так интересовался бы миром вокруг себя. Художник-международник, участник боевых действий, так назвали бы Верещагина, живи он сейчас.

За 62 года своей кипучей жизни Василий Верещагин умудрился посетить без малого сто стран. Материал для работы он искал там, куда до этого не проникал никто. Китай, Индию, Палестину так внимательно и точно не сумеет отобразить ни один из русских живописцев.

"Как он говорил, "для добывания правды в красках". Он ездил, чтобы видеть своими глазами, готов был 20 раз умереть в день, тонуть в реке, умирать на ледниках. Верещагин в одном из своих стихотворений говорил: "казалось, мир мне будет мал"", — рассказывает о художнике куратор выставки Светлана Капырина.

В 1877 году Верещагин бросает работу в парижской мастерской и уезжает на Балканы. Россия помогает братским народам освободиться от ига Османской империи. "Дать картину подлинной неподдельной войны невозможно, глядя на поле бое издалека в бинокль", — объясняет художник. Он снова на передовой участвует в боях, получает тяжелейшее ранение.

"Балканскую серию" Верещагина кураторы выставки отделяют приглушенным светом. Одна из самых известных картин цикла — "Панихида". Православный священник совершает последний обряд над полем, усеянным обезображенными турками телами русских воинов. Привыкшая к салонной живописи публика и в России и в Европе не могла сдержать слез перед полотном.

"Это было сильнее в десятки раз каких-то корреспонденций, каких-то нот, каких-то заявлений. Они очутились в этой атмосфере, когда мы смотрим в глаза этих солдат, которых он пишет на своих картинах. Мы понимаем, что они воевали до этого, что они будут воевать дальше. Смысл — наша армия и наш народ не отделимы друг от друга", — говорит Михаил Мягков.

Впервые именно у Верещагина война предстала не парадными портретами генералов, а страхом и смертью. Балканская кампания принесла художнику и личное горе. При третьем штурме Плевны погиб младший брат художника Сергей.

После показа цикла в России и Европе всплеск противоположных мнений. Одни восторгаются невероятным реализмом, на родине Верещагина обвинят в "непатриотизме" и в том, что он порочит славную русскую армию. Очень жестко художника критикует Александр II. Императорский дом откажется приобретать его картины, в прессе начнется травля. "Я буду всегда делать то и только то, что сам нахожу хорошим", — с упорством повторял художник. И публика ему верила, говорит внук Василия Верещагина, историк и журналист Александр Плевако.

"Сведения о том, что говорит художник, что он критикует, все это позволяло властям, государю, кому угодно не воспринимать его, а принимать как раздражающее, мешающее существо, которое надо всячески заткнуть и не давать возможности высказываться", — говорит Плевако.

Евангелические сюжеты все в той же верещагинской манере натурализма вызывали гнев уже властей церковных. Ватикан настойчиво рекомендовал снять с экспозиции "безбожные" картины, а когда Верещагин отказался, проклял художника. В России показ "палестинской" серии и вовсе запретили на 12 лет. Новаторство в живописи и в ее демонстрации — Верещагин первым стал устраивать художественно-музыкальные инсталляции. На выставках свои полотна он представлял на фоне черных стен под драматическую музыку классиков и только при ярком электрическом освещении. Именно так публика впервые увидела еще один знаменитый цикл, посвященный войне 1812 года. Но душная городская и вернисажная жизнь была Василию Верещагину в тягость. В 62 года он отправляется на русско-японскую войну, где героически погибает вместе с адмиралом Макаровым у порта Артур на борту броненосца "Петропавловск". Санкт-Петебургские ведомости напишут: "Макарова оплакивает вся Россия. Верещагина оплакивает весь мир".

Текст: "Вести недели"

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