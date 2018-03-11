Смертельное ДТП с автобусом в Сочи попало в объектив камеры наблюдения

Столкновение легковушки и рейсового автобуса произошло вечером в минувшую субботу, 10 марта, на дороге Адлер – Красная Поляна в Сочи.

Водитель легкового автомобиля Lexus, двигавшегося с большой скоростью по тоннелю, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии предполагаемый виновник ДТП от полученных травм скончался на месте, в автобусе пострадали семь человек, один из них был госпитализирован.

Как сообщают местные СМИ, за рулем Lexus находился известный в городе хореограф 28-летний Лаша Беришвили.