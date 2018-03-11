Слабунову задержали за нарушение закона о митингах

Председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову и еще двух человек доставили в полицию, где на них составят административные протоколы. Их задержали в Останкинском районе Москвы за нарушение установленного порядка проведения митингов.

Сообщается, что задержанные пытались использовать площадку согласованного праздничного мероприятия по случаю Дня матери для доведения до граждан информации политической тематики. "После составления протоколов граждане будут отпущены", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина сообщила РИА Новости, что акция, за которую председателя "Яблока" доставили в ОВД Останкинского района, проводилась против строительства колеса обозрения в природоохранной зоне ВДНХ.