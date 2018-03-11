Фуркад подарил российскому ребенку свою медаль после этапа Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира стал серебряным призером по итогам масс-старта и по завершении гонки подарил свою медаль юной поклоннице биатлона из России. Об этом сообщает в своем Instagram комментатор Дмитрий Губерниев.

Фуркад и раньше отличался такими поступками, самый последний из которых произошел во французском Анси также на одном из этапов Кубка мира. Это случилось в декабре 2017 года. Тогда француз стал обладателем золотой медали.

Напомним, что помимо Фуркада на пьедестале в Контиолахти расположились Юлиан Эберхард, пришедший первым, и россиянин Антон Шипулин, завоевавший бронзу.