Встреча Трампа и Кима: театральщины и уступок не будет

Американский лидер Дональд Трамп согласился на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, и это рациональный поступок без всякой театральщины. С помощью санкций на Северную Корею оказали колоссальное давление, Ким Чен Ын обещал приостановить испытания и заявил о желании встретиться с Трампом, сообщил директор ЦРУ США Майкл Помпео.

Но Трамп ни на какие уступки Пхеньяну не пойдет. Ким Чен Ын должен позволить США проводить военные учения на Корейском полуострове и гарантировать, что на встрече будет обсуждаться вопрос об окончательной денуклеаризации КНДР.

Глава ЦРУ подчеркнул, что Пхеньян уже дал согласие на выполнение этих условий, это достижение, потому что это серьезная уступка в обмен на проведение двусторонних переговоров. Вашингтон на себя обязательств не брал.

Помпео напомнил о статусе Трампа и Ким Чен Ына. Они принимают важные решения на высшем уровне, передает ТАСС.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР, но сроки и место еще не известны. Но встречи не будет, пока Пхеньян не начнет сворачивать ядерные разработки.

Сеул пока предал гласности не все заявления по поводу США, которые сделал Ким Чен Ын 5 марта в Пхеньяне. Северокорейский лидер заявил, что готов к откровенному диалогу с Вашингтоном, в случае его развития он остановит работу ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна.