Трамп опроверг факт переговоров с Фладом

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он ведет переговоры с вашингтонским адвокатом Эмметом Фладом, представлявшим интересы Билла Клинтона в то время, когда 42-му главе государства грозил импичмент. Таким образом Трамп прокомментировал в воскресенье в своем Twitter информацию газеты The New York Times.

Издание утверждало, что Фладу предложили войти в состав юристов Белого дома, которые взаимодействуют со спецпрокурором Робертом Мюллером. Последний ведет расследование относительно так называемого "вмешательства России" в американские выборы 2016 года.

В своем сообщении президент США назвал The New York Times "негодной", ее новость – "лживой", а все вместе – "неправдой". Как заявил Трамп, он очень доволен своими адвокатами Джоном Даудом, Таем Коббом и Джеем Секьюлоу, которые проделали "отличную работу". Автора статьи в The New York Times Мэгги Хаберман Трамп заклеймил "прислужницей Хиллари", которой ничего не известно о президенте и "не предоставляется доступ" к нему.

The Failing New York Times purposely wrote a false story stating that I am unhappy with my legal team on the Russia case and am going to add another lawyer to help out. Wrong. I am VERY happy with my lawyers, John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow. They are doing a great job and.....