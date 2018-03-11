Появилось видео с матерящимся со сцены Ефремовым

В сети появилось видео, где актер Михаил Ефремов ругается со зрителями во время спектакля "Не становись чужим" в Самаре.

Запись опубликовал местный портал "Волга Ньюс".

На видео Ефремов говорит, что забыл текст. Зрители рассказывали в соцсетях, что Ефремов был пьян, ругался матом и путал слова.

В Минкульте Самарской области поведение актера назвали безобразным, руководство театра "Современник" разбирается с инцидентом.

Директор театра Игорь Попов заявил, что пока решение не принято, потому что люди склонны преувеличивать.