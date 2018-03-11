Манчини: "Зенит" не в кризисе, мне просто не купили забивающих футболистов

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини после выездной ничьей в матче российской премьер-лиги против "Ростова" (0:0) прокомментировал результат команды. По его словам, команда слишком зависима от Александра Кокорина.

"Я бы не сказал, что "Зенит" находится в кризисе, – резюмирует итальянский специалист, слова которого приводит официальный сайт "сине-бело-голубых". – Достаточно давно мы столкнулись с проблемой – у нас забивает исключительно Кокорин и если не забивает он, то не забивает никто. Такая зависимость от одного футболиста – наша большая проблема. Я говорил о том, что нам нужны забивающие игроки, но мне их не дали. И в таких условиях мы находимся уже несколько месяцев".

Напомним, что в предыдущих трех играх питерский клуб забил один мяч, в результате чего команда с берегов Невы дважды сыграла вничью и один раз проиграла.