Международный женский день отметили флешмобами и видеооткрытками

Тема:
8 марта 4 часа назад
Международный женский день отметили флешмобами и видеооткрыткамиЧитайте нас в Telegram
В России отметили один из самых любимых праздников — 8 Марта — Международный Женский день. Совпадая с началом весны, эта дата всегда имеет теплый и радостный оттенок. Женщин России поздравил президент страны. И даже со стихами — поэта Андрея Дементьева. Выбор не случаен — акцент на материнстве.
Грандиозный флешмоб на Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода назвали "Большая открыта". Лестница, созданная в виде "восьмерки" стала идеальным трафаретом, что вместил более 700 мужчин. Они выстроились в "живые" буквы поздравления "С 8 Марта". Огромная "мужская открытка", которую удалась снять с высоты птичьего полета, уже попала в Книгу рекордов России.
Акция "Вам, любимые!" проходит второй год подряд в десятках городов страны и в этом году получила поистине всероссийский размах. В Москве, на Васильевском спуске, в небо поднялся 50-метровый аэростат в виде букета разноцветных тюльпанов. Невероятное зрелище увидели десятки тысяч жителей столицы и гости города. А на Кремлевской стене появилась проекция-поздравление с 8 Марта. Букет в цветах российского триколора повторял очертания контуров карты России. И надпись: "Вам, любимые!"
В рамках этой акции тысячи волонтеры по всей стране дарили цветы на улицах и площадях, в аэропортах и на вокзалах, в университетах и больницах. Особое внимание добровольцы в этот день уделили участницам Великой Отечественной войны. В Красноярске волонтеры пришили в госпиталь ветеранов войн.
Сотни волонтеров вышли на улицы Владивостока и Пензы, Симферополя и Ростова-на-Дону. Улыбки, поздравления, цветы получали девочки, девушки, женщины. К акции присоединялись и прохожие-мужчины, решившие порадовать в первый весенний праздник прекрасную половину.
По всей стране волонтеры подарили женщинам десятки тысяч тюльпанов, лилий, изысканных роз. Цветы дарили в поездах. Волонтеры и добровольцы встречали женщин с цветами на перронах.
Милых дам поздравляли прямо в воздухе пилоты гражданских авиалиний. Дарили женщинам цветы на большой высоте.
Женщин поздравили мужчины в форме. Полицейские крутили "восьмерки" на патрульных машинах, а военные выписывали праздничную цифру на танках в глубоком снегу. Рязанские бойцы ВДВ записали поздравления в парашютных стропах, а едва приземлившись, адресовали слова поздравления прекрасным незнакомкам, чем приятно их удивили.
Особые поздравления подготовили военные моряки в Севастополе — прямо на флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере "Москва".
Не остались в стороне и ледовые дружины КХЛ. Наставники клубов придумали: хоккеисты выстраивались в специальные «восьмерки», которые преображались в открытку и поздравление с Международным женским днем.
Акция "Вам, любимые!" прошла не только в России. Волонтеры подхватили эстафету в 50 странах по всему миру. В английском варианте акция звучала так: "Сделай так, чтобы она улыбнулась". И число ответных улыбок превосходило количество подаренных цветов.
В Нью Йорке и в университетском кампусе Сиэтла, в огромном Пекине женщинам дарили цветы. В руках волонтеров — букеты цветов и стикеры с надписью: "Из России с любовью".
Это был беспрерывная цветочная эстафета по часовым поясам планеты и регионов. В морозной Астане и солнечном Бишкеке, в Тбилиси, где легенда о миллионе роз художника Пиросмани сделала эти цветы одним из городских символов, в торговых центрах Минска и в соседней Риге, где волонтеры ходили с охапками цветов и поздравляли рижанок и многочисленных туристок.
Акция прошла в курортной Анталии. И в туманном Лондоне, на берегах Темзы, где волонтеры не просто дарили цветы, но старались передать российское ощущение праздника, который — и в России это помнят — все-таки международный. А значит, цветы и поздравления в этот день принадлежат всем женщинам мира в этот особый день.
Весь этот долгий день на востоке и западе, юге и севере планеты, но особенно в России волонтеры акции "Вам, любимые!" поздравляли представительниц прекрасной половины человечества цветами, флешмобами, стихами, видеооткрытками, сделав все, чтобы женщин разных возрастов, национальностей и вероисповеданий улыбнулись, почувствовав любовь и заботу.
Ранее по теме
-
Трамп гордится тем, что сделал для женщин3 суток назад
-
8 Марта: грандиозный флешмоб и привет из космоса3 суток назад
-
Украинские СМИ высмеяли борьбу с 8 марта3 суток назад
-
8 марта Волгоград отметил открытием роддома3 суток назад
-
Россиянок поздравляют цветами и мировыми рекордами3 суток назад
-
"Вам, любимые": волонтеры навестили ветеранов, а пожарные выложили поздравление из шлангов3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал, что не сможет простить
- "Кинжал" поразил цель
- ФСБ уничтожила террористов в Саратовской области
- Опрос: россияне поддерживают действующего президента
- Отравление Скрипаля может закончиться санкциями
Самое читаемое
-
Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Путин прокомментировал фото, где он скачет на медведе
- Полиция обнародовала видео расстрела посетителей магазина
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
- 52 отрубленные кисти рук и бахилы в мешке: криминала нет
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Жертвы долевых рейдеров объединились против столичного нотариуса
- Собянин: за месяц в Москве убрали втрое больше снега, чем за прошлую зиму
- Схему обмана из салонов красоты теперь используют в частных медцентрах
- Водители-агрессоры: кто они, и почему наказание их не пугает?
- Стирая историю: на Покровке закрыта старейшая в столице булочная
- Поэма, где картины заменяют главы: Василий Верещагин в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"