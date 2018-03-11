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11 марта 201823:07 Дмитрий Кайстро

Международный женский день отметили флешмобами и видеооткрытками

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В России отметили один из самых любимых праздников — 8 Марта — Международный Женский день. Совпадая с началом весны, эта дата всегда имеет теплый и радостный оттенок. Женщин России поздравил президент страны. И даже со стихами — поэта Андрея Дементьева. Выбор не случаен — акцент на материнстве.

Грандиозный флешмоб на Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода назвали "Большая открыта". Лестница, созданная в виде "восьмерки" стала идеальным трафаретом, что вместил более 700 мужчин. Они выстроились в "живые" буквы поздравления "С 8 Марта". Огромная "мужская открытка", которую удалась снять с высоты птичьего полета, уже попала в Книгу рекордов России.

Акция "Вам, любимые!" проходит второй год подряд в десятках городов страны и в этом году получила поистине всероссийский размах. В Москве, на Васильевском спуске, в небо поднялся 50-метровый аэростат в виде букета разноцветных тюльпанов. Невероятное зрелище увидели десятки тысяч жителей столицы и гости города. А на Кремлевской стене появилась проекция-поздравление с 8 Марта. Букет в цветах российского триколора повторял очертания контуров карты России. И надпись: "Вам, любимые!"

В рамках этой акции тысячи волонтеры по всей стране дарили цветы на улицах и площадях, в аэропортах и на вокзалах, в университетах и больницах. Особое внимание добровольцы в этот день уделили участницам Великой Отечественной войны. В Красноярске волонтеры пришили в госпиталь ветеранов войн.

Сотни волонтеров вышли на улицы Владивостока и Пензы, Симферополя и Ростова-на-Дону. Улыбки, поздравления, цветы получали девочки, девушки, женщины. К акции присоединялись и прохожие-мужчины, решившие порадовать в первый весенний праздник прекрасную половину.

По всей стране волонтеры подарили женщинам десятки тысяч тюльпанов, лилий, изысканных роз. Цветы дарили в поездах. Волонтеры и добровольцы встречали женщин с цветами на перронах.

Милых дам поздравляли прямо в воздухе пилоты гражданских авиалиний. Дарили женщинам цветы на большой высоте.

Женщин поздравили мужчины в форме. Полицейские крутили "восьмерки" на патрульных машинах, а военные выписывали праздничную цифру на танках в глубоком снегу. Рязанские бойцы ВДВ записали поздравления в парашютных стропах, а едва приземлившись, адресовали слова поздравления прекрасным незнакомкам, чем приятно их удивили.

Особые поздравления подготовили военные моряки в Севастополе — прямо на флагмане Черноморского флота гвардейском ракетном крейсере "Москва".

Не остались в стороне и ледовые дружины КХЛ. Наставники клубов придумали: хоккеисты выстраивались в специальные «восьмерки», которые преображались в открытку и поздравление с Международным женским днем.

Акция "Вам, любимые!" прошла не только в России. Волонтеры подхватили эстафету в 50 странах по всему миру. В английском варианте акция звучала так: "Сделай так, чтобы она улыбнулась". И число ответных улыбок превосходило количество подаренных цветов.

В Нью Йорке и в университетском кампусе Сиэтла, в огромном Пекине женщинам дарили цветы. В руках волонтеров — букеты цветов и стикеры с надписью: "Из России с любовью".

Это был беспрерывная цветочная эстафета по часовым поясам планеты и регионов. В морозной Астане и солнечном Бишкеке, в Тбилиси, где легенда о миллионе роз художника Пиросмани сделала эти цветы одним из городских символов, в торговых центрах Минска и в соседней Риге, где волонтеры ходили с охапками цветов и поздравляли рижанок и многочисленных туристок.

Акция прошла в курортной Анталии. И в туманном Лондоне, на берегах Темзы, где волонтеры не просто дарили цветы, но старались передать российское ощущение праздника, который — и в России это помнят — все-таки международный. А значит, цветы и поздравления в этот день принадлежат всем женщинам мира в этот особый день.

Весь этот долгий день на востоке и западе, юге и севере планеты, но особенно в России волонтеры акции "Вам, любимые!" поздравляли представительниц прекрасной половины человечества цветами, флешмобами, стихами, видеооткрытками, сделав все, чтобы женщин разных возрастов, национальностей и вероисповеданий улыбнулись, почувствовав любовь и заботу.

Текст: "Вести недели"

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