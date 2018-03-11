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Отравление Скрипаля 1 час назад

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11 марта 201821:15 Александр Хабаров

Белые глаза, пена во рту: подробности отравления Скрипалей

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В Лондоне разгорается новый шпионский скандал. Пятого марта в больницу с отравлением неизвестным веществом доставлены 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его 33-летняя дочь Юлия. В 2010 году в результате обмена разведчиками между Россией и США Скрипаль получил убежище в Англии. С тех пор он мало кого интересовал. И вдруг — отравление. И будто бы даже чем-то нервно-паралитическим. Понятно, что тут же стали валить на Россию. Но если подумать хорошенько, то единственное, кому сейчас выгодно отравление экс-полковника ГРУ, так это британцам. Просто для того, чтобы подпитать свою русофобию. Как источник, Скрипаль уже весь выжат и выпотрошен. Малоинтересен. Но как отравленный, полезен очень. Так почему бы и не отравить, жалко что ли? Да еще с дочерью, чтобы для публики подушещипательней. А отсюда уже много возможностей. Вплоть до организации международного бойкота чемпионата мира по футболу в России. Отличная спецоперация! Скрипаль как дешевый расходный материал, а Россия пусть оправдывается.

Небогатый на достопримечательности провинциальный английский Солсбери теперь пополнился историческим местом. В центре внимания обычная скамейка рядом с торговым центром. Она, правда, сейчас закрыта тентом. Именно здесь в минувшее воскресенье был обнаружен бывший двойной агент Сергей Скрипаль. Рядом с ним была его дочь Юлия. Свидетели сообщили в полицию, что пожилой мужчина и молодая женщина либо находятся под воздействием наркотических препаратов, либо сильно пьяны.

"Выглядело так, будто она мертва. Ее ноги окоченели. Знаете, как у животных, трупное окоченение? Когда люди вытащили ее, обе ее ноги были сведены вместе, а когда женщина была на полу, ее глаза были просто полностью белые, они были широко открыты, но просто белые, а во рту была пена. Затем мужчина: его руки перестали шевелиться, но он выглядел мертвым", — говорит очевидец.

Как только в пострадавшем опознали Скрипаля, Солсбери заполнили агенты специальных служб и полицейские. Часть из них в костюмах химической защиты. Сегодня было объявлено, что следы отравляющего вещества были обнаружены в итальянском ресторане, где в воскресенье вместе с дочерью обедал Сергей Скрипаль, и в находящемся неподалеку пабе, куда они потом переместились. Всем, кто посещал эти заведения рекомендовано сдать в чистку одежду.

К операции в Солсбери уже подключились военные. Они эвакуировали принадлежащий бывшему полковнику автомобиль и карету скорой помощи, которая его перевозила. Облаченные в спецодежду эксперты появились даже на городском кладбище, где похоронена жена Скрипаля. Она скончалась от рака в 2012 году, и там же находится могила его сына. Если вначале недели еще можно было спокойно подъехать к дому Скрипаля, то теперь оцеплен весь район, который охраняют сотрудники полиции.

"Здесь сейчас работают более 250 полицейских, находятся около 200 свидетелей и обнаружено более 240 улик. И мы должны обеспечить полиции возможность продолжать работать", — заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

В британской прессе Сергея Скрипаля окрестили "шпион от Луи Виттона". Во время задержания в 2004 году в России у него руках была сумка известной фирмы. Скрипаль сознался в том, что был завербован британцами в середине 90-х, когда работал военным атташе в Испании. Передал им около 20 тысяч секретных документов, за что получил всего 100 тысяч фунтов стерлингов. В России его осудили на 13 лет, но уже в 2010 году он был официально помилован и освобожден для обмена на задержанных в Соединенных Штатах российских разведчиков.

Перебравшись в Англию, Скрипаль поселился в Солсбери. Теперь выясняется, что в этом городе живет его знакомый Пабло Миллер — бывший сотрудник британской разведки МИ-6, который, собственно, и завербовал его в Испании.

К Сергею Скрипалю часто приезжала дочь, которая работает в Москве. Он жил здесь, ни от кого не скрываясь, под своей фамилией.

- А на какую фамилию были письма?

- На какую-то иностранную, точно сказать не могу, — говорит почтальон.

- Может быть, Скрипаль?

- Да! Что-то очень похожее на это!

По одной из версий, Скрипаль мог получить отравленное письмо. По другой, букет цветов, которые он положил на могилу жены мог быть пропитан ядовитым составом. Никакие предположения полиция не комментирует. Официально заявлено только то, что для отравления было использовано некое нервно-паралитическое вещество. Какое именно, держится в тайне.

Отсутствие результатов расследования не смутило тех, кто сразу начал раздувать из этой истории политический скандал с обвинениями в адрес России. Антироссийская кампания, которая продолжается в Англии уже не первый год, получила дополнительный импульс. В Лондоне поговаривают о возможной высылке российских дипломатов, в британском парламенте тут же объявился осужденный за мошенничество в России бизнесмен Браудер, который утверждает, что на него тоже готовится покушение.

"Я уверен в том, что они хотят меня убить", — смело заявил 53-летний бизнесмен Браудер членам парламента.

"Если они убьют меня совершенно наглым образом и не смогут скрыться с места преступления, то будут огромные последствия. Они еще не придумали способ меня убить, и чтобы им все сошло с рук", — уверенно сказал бизнесмен.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон договорился до того, что пригрозил бойкотом предстоящего в России футбольного чемпионата мира. За Джонсона потом стали объяснять, что он имел в виду не сборную Англии, а делегацию английских спортивных акционеров. Российский МИД ответил незамедлительно.

Сергей Скрипаль и его дочь по-прежнему в госпитале. Они в критическом состоянии. В больничной палате находится также полицейский детектив, который, по одним сведениям, оказывал пострадавшим первую помощь, по другим, почувствовал недомогание после того, как побывал в доме отравленного агента-пенсионера.

То, что бывший полковник и его дочь отравились нервно-паралитическим газом, было установлено в секретной лаборатории министерства обороны Великобритании. От места трагедии она находится всего лишь в 20 минутах езды.

Научный центр Портон Даун известен тем, что здесь британские ученые тестировали химическое и бактериологическое оружие, проводили эксперименты с нервно-паралитическими газами, такими как Ви-экс и Зарин. В лаборатории хранятся образцы лихорадки Эбола, чумы и сибирской язвы. Но для английской прессы свои спецслужбы вне подозрений. Так было в истории с отравлением в Лондоне беглого сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, вспоминает бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

Британские СМИ повсеместно заявляли о том, что производство полония в России было неопровержимым доказательством того, что за убийством Александра Литвиненко стоял лично Путин. В деле Скрипаля всякие забавные статьи спекулируют на тему того, откуда взялся нервно-паралитический газ, при этом, совершенно не упоминая тот факт, что инцидент произошел всего лишь в 12 километрах от самого большого склада нервно-паралитического газа в Западной Европе.

В Англии Сергей Скрипаль мог вести тихую жизнь пенсионера, почитывая лекции о российской разведке местным военным, но именно британские спецслужбы контролировали здесь каждый его шаг. Они же сейчас руководят расследованием, которое заранее политизировано до предела.

Текст: "Вести недели"

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