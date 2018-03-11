Сторонники Саакашвили пришли к Авакову с призывом казнить "мафию Порошенко"

Сторонники лидера украинской партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье пикетировали дом главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве на Вышгородской улице, 85.

Как сообщает ТАСС, к дому министра общественные активисты и представители "Движения новых сил" приехали примерно на 10 машинах. У ворот они развернули плакат с надписью "Смертную казнь — мафии Порошенко". За забор участники пикета перебросили несколько старых рюкзаков, чтобы напомнить о так называемом деле "рюкзаков Авакова".

Как пояснили активисты, они пришли, чтобы выразить министру неуважение в связи с разгоном демонстрантов и демонтажом палаточного городка сторонников Саакашвили у Верховной Рады 3 марта. "Требуем отставки непрофессионального правительства", — заявили участники пикета.